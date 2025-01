Precíz jóslat érkezett Nagy Ferótól: Ha jól sül el ez az év, akkor miénk lesz a világ

Nagy Feró a Borsnak nyilatkozott arról, mit vár a 2025-ös évtől. A legendás énekes elmondta, nagy fordulatokat hozott számára az előző év, hiszen a Beatricében több változás is történt.

„Én újraszerveztem a zenekart, kidobtunk egy lemezt, és elértük vele azt a sikert, amit egy előadó mindig célként tűz maga elé.

Ebből a szempontból remek, melós és győztes év volt számomra 2024”

– árulta el Nagy Feró.

Az énekes jókívánságai

Fontos kívánsága is van Nagy Ferónak a következő esztendőre: „Kívánom magunknak is és mindenkinek, akivel egy nyelvet beszélek és akivel nem, hogy éljük meg együtt azt a rock and roll-t, ami 2025-ben vár ránk.

Ha jól sül el ez az év, akkor miénk lesz a világ és itt egy kontinensnyi embert értek, akik csak nyerhetnek a változáson”

– fogalmazott Nagy Feró, aki később így folytatta: „azt kívánom mindenkinek, hogy legyünk egyenként és nemzetként is nagyon sikeresek! Ez az év fontos lesz, és ha mind sikeresen vesszük, akkor mondhatjuk, hogy az újévi malac meghozta a szerencsénket!”

***