A noir New York sötétebb és veszélyesebb hely, mint valaha (VIDEÓ)

A 3-ból 2 pedig eléggé jó arány, pláne úgy, hogy a babiloni sztori sem gyenge, csak nem olyan erős, mint a felvezetés. Bár a három történet három különálló, kisebb kötetben is megvásárolható, a limitált kiadású, 352 oldalas Pókember Noir nemcsak vaskosabb és mutatósabb, de extra oldalakat, ezáltal borítókat és vázlatokat, valamint egy bónusz történetet is tartalmaz az Edge of Spider-verse #1 száma képében. Ráadásul a védőborító is kifejezetten mutatós.