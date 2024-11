Vogel Evelin: Magyar Péter megalázott engem

Nyitókép: Index/képernyőfotó

Árad a Tisza és forog a felvétel – lehetne akár ez is a Tisza Párt jelszava, hiszen egyre inkább úgy tűnik, hogy a pártvezető Magyar Péter mindenkiről készít hangfelvételt, ahogy a közvetlen környezete is követi példáját. Ezzel aztán lassan zárul is a kör, és nem lesz kit és nem lesz mivel zsarolni vagy fenyegetni, pláne, ha mások is úgy vélekednek a politikusról, mint ex-barátnője, Vogel Evelin, aki szerint Magyar Péter egy „nárcisztikus pöcs”.