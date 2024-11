Kikről beszél Vogel Evelin a legújabb hangfelvételen? – hamar az SZDSZ-be botlottunk

Nyitókép: Vogel Evelin a Tisza Párt felépítéséről is beszélt a vágatlan hangfelvételen. Fotó: Index/képernyőkép

A Mandiner szerkesztőségébe is eljuttatott, vágatlan hangfelvételen Vogel Evelin a Tisza Párt meghatározó tagjairól is szót ejtett. A felvételen elhangzott Farkas Dezső volt pártigazgató és Seprenyi Anita neve is. De mit lehet tudni a felvételen elhangzott emberekről?