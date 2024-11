Borzasztó időjárás, macera és stressz – ez jellemzi a krizantémpiacot

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

Borzasztó időjárási körülmények nehezítették az idén a krizantémtermesztők dolgát – nyilatkozta a Világgazdaságnak Kővári András, a Kővári Krizantém Kft. ügyvezetője. Júniusban és júliusban a szükséges 255 watt helyett 600-700 watt besugárzás érkezett, ezért a virág erős árnyékolására volt szükség, ami többletköltséget jelent a kertészek számára.

A nagy meleg és az intenzív fény hatására a krizantém nem tudott elegendő mennyiségű vizet felvenni, ezért rengeteg növény kiégett”

– sorolta a szomorú tényeket a termesztő.

Kővári azzal folytatta, hogy mivel a szeptember is erősen napsütéses volt, lelassult a bimbóképződés, ekkor pedig mindenki kétségbe esett, hogy ki fog-e nyílni a krizantém. „Senki nem mert bevállalni a kereskedők felé konkrét szálmennyiséget” – idézte fel az ügyvezető. Ez a helyzet hiányt eredményezett, ami mostanra gyakorlatilag megszűnt, hiszen már kinyíltak a virágok, és a kereskedők értékesíteni is tudták a virágokat. Mint kiderült,

halottak napja környékén már csak az az utolsó 15 százalék kerül a piacra, amit a végfelhasználóknak közvetlenül értékesítenek.

Feljebb tornászták az árakat

A lap arra is kitért, hogy költségoldalon a növényvédőszer- és műtrágyaárak további emelkedése is kellemetlenül érintette a termelőket, sokan vissza is fogták ezek vásárlását. Továbbá a virágtermesztők helyzetét az is nehezíti, hogy azokat a jó hatóanyagokat, amelyekkel meg tudták „gyógyítani” a krizantémokat, az Európai Unió kivonta a forgalomból.

A Világgazdaság megjegyezte, hogy míg tavaly a krizantémtermelőknek nem sikerült a költségnövekedéseiket érvényesíteni, idén már feljebb tornászták áraikat: egy éve ilyenkor a szigetszentmiklósi Flora Hungaria Nagybani Virágpiacon 500 forintot kértek az első osztályú krizantémért – igaz, volt 450 forintos, akciós ár is – most a hiány miatt ez felment 550 forintra, de volt olyan, aki 600 forintért kínálta a virágot, és a kereskedők még ezt az árat is megadták.

Nem változott a trend: csökken a termesztés

Kővári András a Világgazdaságnak arra is rámutatott, hogy az a trend idén sem fordult meg, hogy csökken a termesztés. Ebben az ügyvezető szerint a termelők elöregedésén kívül az is benne van, hogy a sok takargatás miatt is elég „macerás” a krizantém termesztése. Mindezek mellett pedig az is nagy „stressz”, hogy az ünnepek előtti utolsó héten nyílnak-e ki a virágok.