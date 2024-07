Ennyi bűncselekménnyel, ilyen rövid idő alatt még egyetlen politikust sem hoztak összefüggésbe, mint Magyar Pétert

Nyitókép: Magyar Péter Facebook oldala

Felsorolni sem könnyű, hány bűncselekménnyel hozták már összefüggésbe a Tisza Párt alelnökét Magyar Pétert. A Magyar Nemzet összesítése szerint eddig

személyi szabadság megsértése, zsarolás, rongálás, garázdaság, lopás, rablás, szexuális kényszerítés

szerepel a sorban. Az első két cselekmény gyanúja még volt házasságához köthető, a többi ügy viszont már azután történt, hogy Magyar a politika színpadára lépett.

A legutóbbi eset Magyar diszkóbotránya volt, a Tisza Párt alelnöke az EP- választás után pár nappal okozott botrányt egy szórakozóhelyen, ahonnan a biztonságiaknak kellett kivezetniük.

A szemtanúk beszámolói szerint a Magyar alaposan felöntött a garatra és

agresszíven, tolakodóan viselkedett, több vendégbe is belekötött, zaklatta a nőket, és „visszautasíthatatlan” ajánlatokat tett nekik.

A történtekről több videofelvétel is készült, Magyar végül összetűzésbe is került az egyik, őt videózó vendéggel, akinek elvette, majd a Dunába hajította mobiltelefonját. Ezt azonban később megtalálták és a hírek szerint le is tudták menteni a rajta lévő adatokat.

A botrányról készült összefoglaló videónkat itt nézheti meg.