Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

„Lendvai Ildikó is megszólalt a Facebook-oldalán az elképesztően szoros eredményt hozó főpolgármester választásról.

»Az természetes, hogy ilyen kis szavazatkülönbség esetén a 2. helyezett újraszámlálást kér. De az indoklás... Az politikai önleleplezés. Vitézyék gyakorlatilag világossá teszik, hogy ahogy eddig, most is a fideszes szavazatokban bízhatnak. Arra hivatkoznak, hogy jogilag azok a szavazólapok is érvényesnek tekintendők, ahol Szentkirályi Alexandra kihúzott nevét és Vitézyét is beikszelték. Ilyet pedig csak az engedelmes, de a dróton rángatásba kissé belezavarodott fideszes produkálhatott, ha produkált szegény. De az is világos, hogy a Vitézyre leadott érvényes szavazatok nagyja minek köszönhető. Nem neki, ha tehetséges ember is, hanem Orbánnak. A Vitézy-listán 3 képviselő jutott be, a Fideszén 10.«

Nem ártana szólni a szocik egykori nagyasszonyának, hogy a kampánynak vége.

Az, hogy ki kit támogatott az most már mindegy. Azon polemizálni, hogy a Vitézyre leadott szavazatok nagyja honnan érkezett, teljesen felesleges időtöltés. Itt egy konkrét helyzet van, konkrét szavazólapok vannak ezrével, amiket meg kell nézni és igazságot kell szolgáltatni. Ezt megköveteli a demokrácia, nincs mese. Ezt még Lendvai elvtársnő is elismerte a posztjában, tehát kimondható, hogy meglepetésre, váratlan helyről kapott támogatást Vitézy Dávid.

Győzzön az igazság!”

