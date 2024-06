Nyitókép: Mandiner/Ficsor Márton

„Az természetes, hogy ilyen kis szavazatkülönbség esetén a 2. helyezett újraszámlálást kér. De az indoklás... Az politikai önleleplezés. Vitézyék gyakorlatilag világossá teszik, hogy ahogy eddig, most is a fideszes szavazatokban bízhatnak.

Arra hivatkoznak, hogy jogilag azok a szavazólapok is érvényesnek tekintendők, ahol Szentkirályi Alexandra kihúzott nevét és Vitézyét is beikszelték.

Ilyet pedig csak az engedelmes, de a dróton rángatásba kissé belezavarodott fideszes produkálhatott, ha produkált szegény. De az is világos, hogy a Vitézyre leadott érvényes szavazatok nagyja minek köszönhető. Nem neki, ha tehetséges ember is, hanem Orbánnak. A Vitézy-listán 3 képviselő jutott be, a Fideszén 10.”

***