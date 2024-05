Kiakadt a humorista a diósgyőri buktára

Nyitókép: Török Attila/MTI

A hétvégén az Újpest 7-0-s győzelmet aratott a Diósgyőr felett az NB1 31. fordulójában a Szusza Ferenc stadionban. A megszerzett három ponttal a lila-fehérek matematikailag is biztosították a bentmaradásukat az első osztályban, így a Mezőkövesd mellett a Kisvárda kezdi a következő szezont az NB2-ben.

A DVTK fanatikusai a 4-0-s félidei eredménynek köszönhetően a szünetben távoztak a stadionból. A mérkőzés után a Diósgyőr csupán ennyit írt a klub hivatalos Facebook oldalán: „Bocsánatot kérünk minden szurkolónktól!” A meccs után rengetegen bundát kiáltottak, az óriási felháborodás továbbra sem csillapodott.

Aranyosi Péter is elmondta a mérkőzésről a véleményét, a humorista a Sportalnak nyilatkozott.

Nagyon örülök, hogy a vállalati érdekcsoportok csatáját az Újpest megnyerte. Hatalmas bunda volt!

De ezt lehet finomabban csinálni. Értem én, hogy a lényeg, az Újpest maradjon bent az első osztályban, viszont diósgyőri szimpatizánsként azt mondom, a közönség így nagyon hamarosan eltűnik majd. Nem véletlen, hogy a félidőben a vendégszektor szinte kiürült. Most jön a Ferencváros elleni csata, mondanom sem kell, hogy mekkora őrület szokott lenni ilyenkor a városban, de jelen körülmények között nem hiszem, hogy telt házas lesz a találkozó. Csalódott vagyok és szomorú, mert ez már régen nem a sportról szól. Az a bajom, hogy ez most csak üzlet. Az illúziót veszik el így a szurkolóktól. Erről a mérkőzésről az a történet jut eszembe, amikor egy államtitkárt felelősségre vontak, hogy 850 millió forintot tüntetett el, mire ő így felelt: »De nem tudtam, mert maguk észrevették«. Nonszensz. Úgy látszik nekünk még a »szép« bundázást is tanulni kell” – mondta Aranyosi.

A csúfos vereség után Magyar Mátyás, a DVTK tulajdonosa azt mondta, A DVTK címeres mezében ilyen teljesítményt semmilyen összeállításban, semmilyen taktikával nem lehet nyújtani és százszázalékosan megérti a szurkolók csalódottságát.

A 32. fordulóban, szombaton a Diósgyőr a Ferencvárost látja vendégül, a mérkőzés 19:30-kor kezdődik.