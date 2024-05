A sorkatonaság bevezetését tervezik Magyar Péter programalkotást segítő csoportjában

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Akár a nőkre is kiterjedő sorkatonaság bevezetéséről tárgyalnak Magyar Péter programalkotást segítő csoportjának tagjai – olvasható a Magyar Nemzet cikkében. A szándék komolyságát jelzi, hogy „Sorkatonaság bevezetése” címmel külön chatszobát is kapott a téma Magyarék Discord-csoportjában. Fontos hangsúlyozni, hogy Magyar Péter személyesen is követi a csoportot, a Klubrádiónak nyilatkozva például büszkén kiemelte,

hogy hozzá köthető adminisztrátorok felügyelik a beszélgetéseket.

Magyar akarata ellenére nyilvánvalóan nem működhetne ez a tervezgetés, és az is köztudott, hogy maga is csatlakozna az uniós sorkötelezettséget tervező Manfred Weber európai pártjához. Súlyos mondatok olvashatók a Magyar Péterhez tartozó Discord-csoport Sorkatonaság bevezetése című chatszobájában. A Magyar iránti szimpátiájáról ismert Szeretlek Magyarország úgy mutatta be ezt a programot április 6-án, hogy

Magyar Péter aktivistáinak fő kommunikációs felülete”.

A Magyar Nemzet által összeválogatott idézetek jól mutatják, hogy Magyar Péterék programalkotást segítő internetes csoportját milyen komolyan foglalkoztatja a sorkatonaság bevezetésének gondolata. Többek között a nők besorozása is szóba kerül, és a fiatalokat is negatív színben tüntetik fel a hozzászólók.

A Discord-csoport szorosan Magyar Péter személyéhez kötődik

A lap kiemeli, hogy a nőkre is kiterjedő sorkatonaság bevezetését tárgyaló, programalkotást segítő Discord-csoport szorosan Magyar Péter személyéhez kötődik. A politikus a Klubrádiónak adott áprilisi interjújában hosszasan méltatta a program használatát, kiemelve, hogy hozzá köthető adminisztrátorok felügyelik ott a beszélgetéseket:

„Létrehoztunk egy külön Facebook- és Discord-csoportot. A Facebook-csoportba két nap alatt majdnem 100 ezren jelentkeztek. Ezek döbbenetes számok. Olyan diskurzusok folynak például a Discordon – ezt nem biztos, hogy minden hallgató tudja, hogy micsoda. (…) rendkívül alkalmas ez a felület arra, hogy különböző szobákban – mint régen a csetszobákban – valódi diskurzus folyjon, amitől a magyar emberek egyébként elszoktak, hogy szakpolitikai kérdésről… Tegnap én belenéztem, egészségügyről, oktatásról, biztonságpolitikáról, több százan beszélgettek. És eszmét cseréltek nyugodtan. Próbálunk ezekbe a csoportokba annyi adminisztrátort, admint adni, hogy a trollokat idővel elég gyorsan kidobjuk...”

A Magyar csatornáján megjelent tervek uniós elképzelésekhez illeszkednek. Manfred Weber az Európai Néppárt elnöke egy választási beszélgetésben kijelentette, hogy szerinte a sorkötelezettség bevezetése szükséges lépés, és támogatja az általános kötelező szolgálat bevezetését az EU-ban. Emlékezetes, hogy

Magyar Péter többször is világossá tette, hogy Weberék pártjához akar csatlakozni a választást követően,

a német politikus pedig az ukránpártiságot írta elő a jövőbeli felvétel feltételeként. Magyart ez azóta sem tántorította el csatlakozási szándékától – olvasható a cikkben.