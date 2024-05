Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

„Immár több szálon fut a Robert Fico elleni szerdai merénylet ügye, hiszen van maga a lövöldözés és a merénylő igencsak zavaros személye, akit mindenki a saját politikai meggyőződése szerint próbál belegyömöszölni valamilyen skatulyába, holott a legvalószínűbb elsődleges magyarázat, hogy nem teljesen épeszű, és ennyire megbolondította a médiából nagykanállal behabzsolt gyűlölet. A másik történetszál a politikusoké, akik a kormányoldalon haragszanak, az ellenzéki oldalon pedig általános felelősséget próbálnak megállapítani a merényletért. A harmadik szál pedig a közvélemény amúgy sem rózsás lelki-szellemi állapota, amelyre még egy jókora lapáttal rátesz ez a történet. Utóbbi pedig Magyarországon is jócskán hat, ráadásul ezelőtt sem volt ismeretlen.

A dolgok legalja, amikor önmagukról megfeledkezett kommentelők egyből elkezdtek örömködni, illetve ugyanilyen eljárást remélni, kérni, javasolni Orbán Viktorra is. Ez az elborult agyú csőcselék valószínűleg alapjáraton is rettentően buta, de az Orbán ellen 2010 óta (sőt, tulajdonképpen 1998 óta) zajló karaktergyilkosság és gyűlöletkampány még azt a maradék eszüket is indulatokra kódolta át. Szintén vélelmezhető, hogy ez a nagy szájuk és imponáló bátorságuk se lenne ennyire meggyőző, ha nem a mobiljukba kéne bepötyögni ezeket az okosságokat, hanem teljes testi mivoltukban kiállni a nyilvánosság elé, vagy akár magával Orbánnal szembe, és belekiabálni a levegőbe, hogy le kéne lőni a miniszterelnököt.

Kanyarodjunk át kicsit Szlovákiába, ahol szintén szembenéznek ezzel a jelenséggel! Jelenleg 32 gyanúsítottat vizsgál a szlovák rendőrség, akik a közösségi médiában helyeselték Robert Fico lelövését, az ügyükkel a szervezett bűnözésre szakosodott Nemzeti Bűnügyi Ügynökség (NAKA) foglalkozik – közölte Matúš Šutaj-Eštok szlovák belügyminiszter. Elmondta, hogy Richard Glück parlamenti képviselőt és Marcela Kosovát, a bírói tanács újonnan megválasztott vezetőjét is fenyegetések érték, ezek gyanúsítottjait is előállította a rendőrség. A belügyminiszter figyelmeztette a »billentyűzet világbajnokait« az erőteljes és kompromisszummentes fellépésre.”