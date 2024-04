Schiffer András: „A jogállamiságot pontosan az Európai Unió rúgja fel azzal, hogy pörölykalapácsként használja a szerveit a Magyarország elleni geopolitikai küzdelemben” (VIDEÓ)

Kép forrása: Földházi Árpád/Mandiner

Az ATV Start című műsorának a vendége volt Schiffer András ügyvéd, az LMP volt elnöke, ahol szóba került több, jelenleg a magyar közvéleményt foglalkoztató téma. Szokásához hűen nem rejtette véka alá a véleményét.

A beszélgetés elején az önkormányzati választással kapcsolatban kérdezték a volt zöld párti politikust, aki elmondta, logikus lépés Magyar Péter részéről, hogy beszáll a választási versenyfutásba a fővárosban is, és ezzel felkavarhatja az állóvizet egyes kerületekben. Szerinte 2022. április 3-a óta az ellenzék nem képes bejátszani a kialakult politikai űrt, amit most szükségszerűen egy új politikai erő töltött be, Magyar Péter személyében. Úgy fogalmazott, a hatpárti összefogás pártjainak fel lett adva a lecke Magyar megjelenésével, és mivel a hat pártból már öt gyakorlatilag eltűnt, a Demokratikus Koalícióra marad a házi feladat elvégzése.