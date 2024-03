Nyitókép: Facebook

„Fenébe. Már megint a rossz oldalon állok. Most tudtam meg az Orbán-beszédből. Rosszabb vagyok, mint »a labancok és a muszkavezetők« – mondta a muszkaügyben tökéletesen érintetlen miniszterelnök. Nálam csak azok rosszabbak, akik »Brüsszelben áskálódtak«, nehogy a pedagógusok megkapják jogos járandóságukat. Hogy miért nem adta meg maga a kormány a járandóságukat, ha egyszer jogos, az nem derült ki, de fogadok, azt is Brüsszel akadályozta meg.

Ha csak nem »a Soros-féle baloldal szökőárja« sodorta el, mint a beszéd szerint a szerencsétlen Lengyelországot. Ez volt a pillanat, amikor a kormányfő szeme könnybe lábadt volna, de nem! Azonnal vigaszt talált abban, hogy Amerikában és Európában még az idén jön a »szuverenista fordulat«. Trump és a hasonszőrűek.Most igazán föllelkesedtem volna, ha nem lettem volna már az előbb besorolva az árulók közé, akik akkor sem fognak boldogulni, ha jön az ígért szuverenista Kánaán. Meg is érdemlem, ott dögöljek meg, ahol vagyok.

Én majd megbélyegezve nézhetem a hátországból, amint szuverenista hadaink bevonulnak Brüsszelbe. Mert most ez jön, megígérte. Mert mimagyarok mindig is »homokszem voltunk« a globalista, birodalmi törekvések gépezetében, amit hol Bécs, hol Moszkva, most meg Brüsszel üzemeltetett. Sőt, »tüske is a körmük alatt«, ha valaki a homokügyet félreértette volna.”