„Odakint most szörnyek járnak, ezzel a címmel szerveződött a szépen hangzó akció. Vajon tudták azok az ezrek, akikre hatással volt a hívó szó, hogy a szörnyek sokszor öltenek mosolygós, bűbájos álarcot? Tudták, hogy kik valójában azok, akik pártsemleges szeánszra hívták őket hangzatos lózungok szajkózásával?

Egy korábbi momentumos aktivista, egy nemrég még szélsőbaloldali utcai provokátorként kétes hírnevet szerző amerikai zsoldos, és megannyi szélsőségesen kormányellenes megmondóember, akiknek jelentős hányada vállaltan LMBTQ-propagandista.

Utóbbival nincs semmi probléma, ha felnőttek között tobzódnak, bár a gyermekeinkért való kiállás hitelességét picit árnyalja az a tény, hogy nekik nincs és soha nem is lesz senkijük, akit a szörnyetegnek hazudott politikai ellenfeleik bármiben is fenyegetni tudnának. Ám ennél is fontosabb, hogy hiába maradtak otthon a pártzászlók, az utóbbi időkben az ellenzéktől megtanult ostoba szövegek mind beépültek az ellenállók érvrendszerébe.

Ahelyett, hogy a gyermekvédelmi törvényt a pedofília és a homoszexualitás összemosásával vádolnák a posztkommunista baloldalhoz hasonlóan,

elgondolkodhatnának azon, miért változtak volna pedofilsimogatóvá annak készítői és elfogadói, sőt még támogatóik is akkor, amikor a köztársasági elnök kegyelmet adott egy nem pedofil, de kétségkívül pedofil bűnügy érintettjeként elítélt, büntetésének java részét már letöltő embernek.

Feltéve, de nem megengedve, hogy Magyarországon a gyermekvédelem intézménye jelenleg rohad és haldoklik, ahogy azt az egyik szónok harsogta a téren, akkor azok is pedofilsimogatók, akik nem szavazták meg a törvényt, amivel tenni lehet ez ellen a helyzet ellen, sőt nemzetközi bíróság elé citálták, és bármit tesz a kormány a helyzet javítása érdekében, azt csípőből visszautasítják?

Igen, ők valóban ki akarják venni a pedofíliát a legaljasabb bűnök sorából,

egyszerű szexuális szokássá próbálják minősíttetni a sok közül, és már óvodás korban szexualizálni akarják gyermekeinket. Ők az igazi szörnyetegek. Mellesleg ezek érdekeit szolgálta tegnap a többezres tömeg. Ne egymásra fogjuk, őket nevezzük meg!”

***