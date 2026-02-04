Ft
Ft
3°C
2°C
Ft
Ft
3°C
2°C
02. 04.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 04.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Budapest Karácsony Gergely

A fővárosi vezetés álláspontja az, hogy nem érdemes a havat takarítani

2026. február 04. 08:49

Jó, hogy vannak nekünk.

2026. február 04. 08:49
null
Megadja Gábor
Megadja Gábor
Facebook

„Szóval a fővárosi vezetés álláspontja az, hogy nem érdemes a havat takarítani, egyrészt folyamatosan esik, másrészt elolvad úgyis. Az óriáscsecsemőnek meg fontosabb dolga akadt, elment átvenni egy nemzetközi gyogyós-díjat, egy tolmács biztos lefordította neki, hogy »nagyon ügyes vagy, Boborján, szeretünk!«

Jó, hogy vannak nekünk.”

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hoppá: már a német kancellár is tudja, melyik párt nyeri a magyar választásokat

Hoppá: már a német kancellár is tudja, melyik párt nyeri a magyar választásokat
Tovább a cikkhezchevron

Nyitókép forrása: Karácsony Gergely Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tikkadt-szocske
2026. február 04. 09:36
Az eszkimó méhek a havon legelnek. Nem szabad akadályozni őket
Válasz erre
0
0
coyote-0
2026. február 04. 09:31
Havat lapátolni meg a diót leverni felesleges. A hó elolvad a dió meg leesik úgyis!
Válasz erre
0
0
rasputin
2026. február 04. 09:19
Délre nyoma sem lesz a hónak.
Válasz erre
1
0
johannluipigus
2026. február 04. 09:09
És ez az alkalmatlan balfasz Gelike már a 2. ciklusát tölti Judapest főpolgármestereként a Belbuda féle lipsiknek köszönhetően.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!