Nincs itt semmi látnivaló: Karácsony Gergely a Pride-díját ünnepli, miközben Budapest letérdelt a hó miatt (VIDEÓ)
A fideszes politikus nők ragadtak végül lapátot, és igyekeztek orvosolni a problémát.
Jó, hogy vannak nekünk.
„Szóval a fővárosi vezetés álláspontja az, hogy nem érdemes a havat takarítani, egyrészt folyamatosan esik, másrészt elolvad úgyis. Az óriáscsecsemőnek meg fontosabb dolga akadt, elment átvenni egy nemzetközi gyogyós-díjat, egy tolmács biztos lefordította neki, hogy »nagyon ügyes vagy, Boborján, szeretünk!«
Jó, hogy vannak nekünk.”
Nyitókép forrása: Karácsony Gergely Facebook-oldala
