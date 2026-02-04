Főhet a feje Karácsony Gergelynek: Orbán Viktor elárulta, ki dolgozik a főpolgármester helyett (VIDEÓ)

Nincs itt semmi látnivaló: Karácsony Gergely a Pride-díját ünnepli, miközben Budapest letérdelt a hó miatt (VIDEÓ)
A fideszes politikus nők ragadtak végül lapátot, és igyekeztek orvosolni a problémát.
A hóhelyzet kezelése megint teljesen kicsúszott a városvezetés kezéből.
„A Jóisten takarította le, mert elolvadt” – reagált Orbán Viktor arra a kérdésre, hogy Karácsony Gergely főpolgármester biztosította-e a járható utakat Budapesten szerda reggelre.
Kedden hatalmas havazás sújtotta a fővárost, amely jelentős fennakadásokat okozott a közlekedésben. A miniszterelnök megjegyezte, hogy szerinte a városban a hó organikus módon, természetes olvadással tűnt el és nem Karácsony Gergely főpolgármester munkájának köszönhető az utcák tisztasága.
A havazás váratlanul érte Budapestet, és a hóeltakarítás irányítása a fővárosi vezetők kezéből teljesen kicsúszott, mivel Karácsony Gergely a kritikus időszakban nem tartózkodott az országban.
A főpolgármester a rendkívüli helyzet ideje alatt Stockholmba utazott, ahova a budapestiek pénzén, egy Pride-kitüntetés átvétele miatt látogatott el.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán