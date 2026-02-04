Ft
karácsony gergely havazás budapest orbán viktor

Főhet a feje Karácsony Gergelynek: Orbán Viktor elárulta, ki dolgozik a főpolgármester helyett (VIDEÓ)

2026. február 04. 13:27

A hóhelyzet kezelése megint teljesen kicsúszott a városvezetés kezéből.

2026. február 04. 13:27
null

„A Jóisten takarította le, mert elolvadt”reagált Orbán Viktor arra a kérdésre, hogy Karácsony Gergely főpolgármester biztosította-e a járható utakat Budapesten szerda reggelre.

Kedden hatalmas havazás sújtotta a fővárost, amely jelentős fennakadásokat okozott a közlekedésben. A miniszterelnök megjegyezte, hogy szerinte a városban a hó organikus módon, természetes olvadással tűnt el és nem Karácsony Gergely főpolgármester munkájának köszönhető az utcák tisztasága.

A havazás váratlanul érte Budapestet, és a hóeltakarítás irányítása a fővárosi vezetők kezéből teljesen kicsúszott, mivel Karácsony Gergely a kritikus időszakban nem tartózkodott az országban.

A főpolgármester a rendkívüli helyzet ideje alatt Stockholmba utazott, ahova a budapestiek pénzén, egy Pride-kitüntetés átvétele miatt látogatott el.

Nyitókép:  MTI/Kocsis Zoltán

Perczel Éva
2026. február 04. 14:23
"a havazás váratlanul érte Budapestet"? Segítek! Csak egy lehetőség a sok közül: Az interneten van egy oldal, ami óráról órára előre jelzi a várható budapesti időjárást. Ezt, akár külföldről is nyomon követhetné a Lánchíd gyilkos fővárosi fődiktátor két kitűntetés között, vagy helyett!
chief Bromden
2026. február 04. 14:22
A rikkancs párbajképtelen. :D Hogy fogja "etetni" tanácsadóit?
sagirdilsiz-2
2026. február 04. 14:15
Gratulált az időjárás Karácsony kitüntetéseihez. Melegedett.
csipkejozsika
2026. február 04. 14:10 Szerkesztve
sanya55-2 2026. február 04. 13:40 Főbuzinak most főhet az agya helye, hogy megint elbuzulta az időt, " Pedig régebben mennyivel gyorsabb volt.Emlékszel milyen hamar lemászott az ereszcsatornán:😁👍
