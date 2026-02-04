Főhet a feje Karácsony Gergelynek: Orbán Viktor elárulta, ki dolgozik a főpolgármester helyett (VIDEÓ)

„A Jóisten takarította le, mert elolvadt” – reagált Orbán Viktor arra a kérdésre, hogy Karácsony Gergely főpolgármester biztosította-e a járható utakat Budapesten szerda reggelre.

Kedden hatalmas havazás sújtotta a fővárost, amely jelentős fennakadásokat okozott a közlekedésben. A miniszterelnök megjegyezte, hogy szerinte a városban a hó organikus módon, természetes olvadással tűnt el és nem Karácsony Gergely főpolgármester munkájának köszönhető az utcák tisztasága.