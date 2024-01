Most akkor mi van ezzel a legújabb brüsszeli tervvel a pénzeink visszatartásáról? – körképünk

Mennyire volt valid a Financial Times értesülése?

A Reuters egy magas rangú európai tisztségviselőre hivatkozva nemrég cáfolta a Financial Times értesülését. A hírügynökség úgy tudja,

az Európai Unió állam- és kormányfői nem tárgyalnak olyan pénzügyi, gazdasági intézkedésekről, amelyek célja, hogy rákényszerítsék hazánkat Ukrajna finanszírozására.

Az üzleti lap cikkében hivatkozott dokumentum a tanács titkárságának egy háttérfeljegyzése, amely mindössze a magyar gazdaság jelenlegi helyzetét írja le a vezető uniós tisztségviselő szerint. A Reuters forrása úgy véli, a dokumentum mindössze egy helyzetértékelés, amelynek nincs köze az Ukrajnának nyújtandó pénzügyi támogatásról folyó tárgyalásokhoz. A Financial Times által megismert dokumentum nem vázol fel semmilyen konkrét tervet sem a hosszú távú uniós költségvetéssel sem az ukrán segélycsomaggal kapcsolatban, és Magyarországgal szembeni lépéseket sem tartalmaz.

Nem sokkal később Phillip Pilkington, közgazdász is leszögezte: a Financial Times cikke kész bohózat. A szakértő szerint az EU említett stratégiája ugyanis a legalapvetőbb közgazdasági ismereteket is nélkülözi. Erről itt olvashat bővebben!

Kovács Zoltán: Az ilyen titokzatos cikkek nem véletlenül születnek meg

Az ügyben a Mandiner kérdéssel fordult Kovács Zoltánhoz. Mint a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár lapunknak elmondta:

az írásban hivatkozott, kiszivárgott dokumentum hátteréről és pontos tartalmáról nem derültek ki részletek.

Nem tudjuk, pontosan milyen forrásokra hivatkozott a Financial Times, a lapnak kiszivárgott dokumentum sem látott napvilágot, de az uniós intézmények és tisztviselők cáfolatai sem tolongtak. Sok tehát a kérdőjel az üzleti lap értesülése körül, de egy biztos, az ilyen típusú cikkek nem véletlenül születnek.” Az államtitkár Mandinernek adott nyilatkozatát teljes hosszában ide kattintva olvashatja.

A fentiek alapján cikkünk írásáig tehát úgy tűnt: a Bizottság mintegy figyelmeztető lövésnek szánhatta a Financial Times „értesülését”, azonban Orbán Viktor miniszterelnök keddi, Le Pointnak adott interjújából bizonyossá vált: Brüsszel ideológiai háborút vív Magyarország ellen.

Orbán: Megjelent a zsarolási útmutató, Brüsszel az elmúlt években ideológiai háborút vív Magyarország ellen

Mint a miniszterelnök a francia lapnak adott interjúban fogalmazott: „ha a Financial Times közöl egy dokumentumot, amiben részletesen leírják a Magyarország elleni pénzügyi blokád és a velünk szembeni zsarolás forgatókönyvét, akkor biztosak lehetünk abban, hogy létezik ilyen. Megértem, hogy ezt a többieknek milyen nehéz elfogadni, hiszen az Európai Unió az elmúlt években egyre inkább imperialista irányba mozdult el, különösen az Egyesült Királyság kilépése után. Egyre kevésbé szuverén államok közösségéről van szó.

Egyre többször, függetlenül attól, hogy milyen jogaid vannak a Szerződések alapján, milyen ésszerű érvet hozol fel nekik, olyasmire próbálnak rákényszeríteni, amit nem akarsz.”

„Még konkrétabban: Brüsszel az elmúlt években ideológiai háborút vív Magyarország ellen, és folyamatosan zsarolni próbál bennünket. Még a bizottság elnöke is nyilvánosan kijelentette a legutóbbi parlamenti ülésen, hogy Magyarország addig nem kapja meg a neki járó uniós forrásokat, amíg nem hajlandó változtatni a migrációval és a genderrel kapcsolatos álláspontján. Szóval mi ez, ha nem zsarolás? Mi, magyarok hosszú évek óta ilyen körülmények között élünk” – tette hozzá Magyarország miniszterelnöke.

A kormányfő szerint a Financial Times értesülésével megjelent a zsarolási útmutató, Brüsszelt ismerve képesek is rá. Az ukrajnának szánt támogatás kapcásn ugyanakkor a magyar kormányfő leszögezte: „Megértem az ukránokat. Szeretnék egy hatalmas összeg garanciáját a lehető leghosszabb ideig. Értem, de ez nem európai érdek. Európában másként kell viselkednünk. Ennyi pénzre az európaiaknak is szükségük van. Európában egyre jobban szenvedünk a gazdaság gyenge teljesítményétől. Ez a pénz nagyon hasznos lenne az európai népeknek, a franciáknak, a németeknek, a magyaroknak, a lengyeleknek…

Összességében úgy gondolom, hogy több érv van a mi megoldásunk mellett – évenkénti döntés, a fejlemények függvényében felülvizsgálva –, mint az ellenoldalnak, akik 50 milliárd eurót szeretnének egyszerre kiosztani Ukrajnának négy évre”

– fogalmazott a miniszterelnök. A kormányfővel készült interjú összefoglalóját ide kattintva, míg az eredeti, teljes interjút magyar nyelven itt olvashatja.