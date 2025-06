Csakhogy erre igen hamar rácáfolt a valóság. Ha végigtekintünk azon az úton, amely elvezette a lengyel jobboldalt a vasárnapi elnökválasztáson aratott elképesztő győzelméhez, mindenféle elfogultság nélkül kijelenthetjük, hogy a progresszív médiaelit újfent lyukra futott.

Hiszen a lengyel Jog és Igazságosság (PiS) által támogatott Karol Nawrocki kezében egy olyan győztes recept lapult, amelynek segítségével annak ellenére győzni tudott, hogy a baloldali kormánykoalíció a külföldi támogatások becsatornázásától kezdve a politikai megfélemlítésen át mindent megtett annak érdekében, hogy a győzelmét megakadályozza.

Ez a győztes recept, vagy, ha úgy tetszik, csodafegyver pedig nem volt más, mint Orbán patrióta terve.

Ami a szuverenitás és a szabadság kérdését illeti, rajtunk, magyarokon kívül talán csak a jobboldali lengyel testvéreink tudják igazán, mit is jelent az, ha a baloldali ellenzék idegen politikai érdekeket kiszolgálva, sok esetben törvénytelen módon megpróbálja ellehetetleníteni a konzervatívok népképviselethez való jogát. Ami az újdonsült elnök kampányban tett korábbi ígéreteit illeti, akár a most leköszönő, szintén jobboldali Andrzej Dudánál is gyakrabban vétózhat majd a jövőben, még szigorúbban ellenőrizve ezáltal az eleve törékeny és meglehetősen gyengén teljesítő baloldali kormánykoalíció mozgásterét.

