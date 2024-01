Minden eddiginél korábban, már januárban elkezdődtek a minimálbér emeléséről szóló tárgyalások

Brüsszel szerint nem kell eredményeket elérni, a törekvés is elegendő

November közepéig kell az Európai Unió tagállamainak végrehajtaniuk az európai minimálbér bevezetését. Az „EU-ban biztosítandó megfelelő minimálbérről” szóló, 2022-ben elfogadott, az uniós országok számára kötelezően bevezetendő irányelv átültetéséről már hónapok óta egyeztet a magyar kormány a szociális partnerekkel, vagyis a szakszervezetekkel és a munkáltatói érdekképviseletekkel. Ennek eredményeként 2025-ben már hivatalosan is európai minimálbér lesz a magyar kötelező legkisebb kereset, noha a követelményeknek most is megfelel az összeg. Brüsszel közben színt vallott: csak szavak szintjén létezik az európai minimálbér. A tagállamokra nézve kötelező irányelv nem tartalmaz kézzelfogható új elemeket, ráadásul a bizottság szakértői szerint nem eredményeket kell felmutatniuk a tagállamoknak, mindössze erőfeszítéseket kell tenniük, éppen ezért szankciók sincsenek. Mindez alátámasztja, hogy Dobrev Klára éveken keresztül nem mondott igazat a választóknak.