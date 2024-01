Hídpénzbotrány: Karácsony Gergelyt is elérheti a felelősségre vonás?

Kínos hallgatás

Bár a Budapest baloldali vezetését érezhetően zavarja a hídpénzbotrány, mivel hosszú ideje sem a baloldali pártok, sem a főváros, sem pedig a baloldali budapesti politikusok nem válaszolnak az ügy fejleményeit érintő kérdésekre. A Magyar Nemzet az elmúlt hetekben számos megkeresést küldött a fővárosi önkormányzatnak és a Fővárosi Közgyűlés képviselőinek az üggyel kapcsolatban, de ezidáig semmilyen választ nem kaptak. A baloldali sajtó mindeközben látványosan kerüli a botrányt, például 24.hu-n jelenleg nem található említés az ügy részleteivel kapcsolatban.

A Magyar Nemzet cikke azt járja körül, hogy miként reagál a baloldali sajtó a fővárosi vezetés körül kialakuló botrányra, és hogy milyen stratégiai megfontolás lehet a lépéseik mögött.

A 444.hu, amely épp most kapott tízmilliós támogatást az amerikai nagykövetségtől, szintén nem számolt be egyetlen cikkben sem az ügyről. Ha valaki a portál keresőjébe beírja „Vig Mór” vagy a „Sunstrike” nevet, nem fog találni semmilyen releváns találatot az elmúlt hónapokból. A 24.hu is hasonlóan kezeli az ügyet, ahol szintén nehéz találni bármilyen információkat Vig Mórról, vagy a közte és az A-Híd Zrt. közötti kapcsolatról. Ha mégis van ilyen cikk a témában, azt alaposan elrejtették.

Radar alatt tartás

A szintén amerikai nagykövetségi pénzt elnyerő Telex.hu ugyanakkor januárban beszámolt a Lánchíd-felújítás kivitelezőjénél tartott házkutatásról, később még megjelent egy általuk írt cikk Vig Mórról, január 27-én.

Azt hallottuk, hogy a Városháza minden [Lánchíd-felújítással kapcsolatos – szerk.] dokumentumot kitett a BKK honlapjára. Egyik forrásunk is úgy fogalmazott, nem is érti, hogy miért nem tűnik fel senkinek, hogy az A-Híd és a Sunstrike kapcsolata megelőzi az első, Lánchíddal kapcsolatos kifizetéseket, illetve magát a szerződéskötést is. Ez így van, de azért az is tény, hogy a végül sikeres pályázat benyújtásának határideje 2020. október 28. volt, és az ATV szerint 2020 novemberétől mentek az A-Híd utalásai Vig Mór cége felé

– írta meg a Telex. Ez alapján a lap számára is nyilvánvalóvá lehetett, hogy Karácsony Gergely nem mond igazat. Ennek ellenére az ügy jó eséllyel elhalt az oldal olvasói számára, hiszen a további fejleményekről már nem található híradás.

A módszer tehát az ellenzéki térfélről általánosságban véve továbbra is vagy az agyonhallgatás, vagy a pedig az ügy olyan kontextusban való tálalása, amely elveszi annak az élét.

Tovább dagad a botrány: közérdekű bejelentés történt

Csakhogy közérdekű bejelentéssel fordult a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalhoz (KEHI) a közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi István – írta meg hétfői cikkében a Magyar Nemzet.

Mint a lap rámutatott: Tényi a Pesti Srácoknak elárulta azt is, hogy a sajtóban megjelent hírek alapján a Vig Mór-féle büntetőügy és a Lánchíd felújítás között feltételezhető összefüggések kapcsán fordult a hivatalhoz. A Magyar Nemzet emlékeztetett: korábban Karácsony Gergely magabiztosan kijelentette, hogy „nincs semmi látnivaló” a Lánchíd felújítása körül, ezért nincs is szükség vizsgálóbizottság felállítására, azonban most a KEHI szakemberei górcső alá veszik a hídpénzbotrány történéseit.

A portál cikkében felidézte azt is: az elmúlt napokban tovább dagadt az Amnesty International Magyarország igazgatójának testvére körüli büntetőügy, amelynek egyes szálai a jelenleg rendelkezésre álló információk szerint összeérhetnek a túlárazott Lánchíd-felújítással is.

Egy korábban a Magyar Nemzet által megszerzett hangfelvétel szerint Bajnai Gordon korábbi miniszterelnök „harcostársa” szerint „pénzt vettek ki”, a Lánchíd felújításából.