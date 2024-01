Csányi Sándor: Az Eb után is Marco Rossi vezeti a válogatottat

Csányi Sándor beszélt a magyar válogatott mérkőzéseire szóló Eb-belépőkről is, az UEFA adatai szerint a Svájc, Németország és Skócia elleni csoportmeccsekre 400 és 500 ezer közötti jegyigénylés futott be Magyarországról. „Négyszázezer-ötszázezer jegyigénylés nyilván nem ugyanennyi embert takar, hiszen többen két-három internetcímen jelentkeztek be jegyekért az én ismerőseim közül is. Másrészt pedig 200 ezer tagja van az MLSZ szurkolói klubjának, tehát valószínű, hogy a zömét a jelentkezőknek ők tették ki” – fogalmazott, majd hozzátette, mérkőzésenként 10 ezer jegyet tudott kisorsolni az UEFA.