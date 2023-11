Idáig süllyedt az NB1? – Nyolc súlyos kérdés a botrányos Kecskemét - FTC mérkőzés után

A labdarúgás és a pankráció valamiféle egyvelegétt mutatták be vasárnapi bajnoki mérkőzésükön a KTE és az FTC labdarúgócsapatai a kecskeméti Széktói stadionban. A meccset követően a kívülállóban érthető módon rögtön kérdések sokasága fogalmazódik meg. Vegyük sorra ezeket:

1. Miként engedélyezhették a mérkőzés hivatalos személyei (játékvezetők, szövetségi ellenőr, főrendező), hogy egy játékra teljesen alkalmatlan pályán rendezzék meg a forduló rangadóját?

2. Ha már úgy alakult, hogy vasárnap délelőtt folymatosan esett az eső, miért nem tettek meg mindent a kijelölt pályamunkások és rendezők, hogy körülményekhez képest játékra alkalassá tegyék a pályát? A Fradi videóelemzője, Balogh Ákos közzétett egy bejegyzést, amely szerint két és fél órával a kezdés előtt már senki (!) nem ügyködött a játéktéren, hogy minél jobb minőségűbbé tegyék azt.

3. A Kecskemét vezetőedzője, Szabó István a mérkőzés utáni nyilatkozatában ismerte el: az elmúlt két hétben már edzésre is alkalmatlan a játéktér talaja. Ezek után még egyszer feltesszük a kérdést: miért nem lehetett elhalasztani a mérkőzést?

4. A Fradi kifejezett kérése ellenére miért nem egyezett bele a bajnoki elhalasztásába a hazai együttes vezetősége? Hiszen csupán az égieken múlt, hogy nem történt súlyos sérülés egyik oldalon sem, és az összes magyar klub, így a KTE érdeke is, hogy az utóbbi öt évben a nemzetközi kupákban rendre a csoportkörbe jutó Ferencváros a legerősebb összeállításában és nem sérülésektől tizedelve várja a szezon egyik legfontosabb nemzetközi kupamérkőzését, amelyet a bajnoki után négy nappal rendeznek meg.

Futball helyett vízilabda... Fotó: Kecskeméti TE/Facebook

5. Miként lehetséges, hogy a Kecskeméti TE stadionjában még mindig nem kezdődött el a vízelvezető rendszer kiépítése? Miért engedélyezi az MLSZ, hogy a Magyar Kormány elismerésre méltó törekvése, a stadionrekonstrukciós program ellenére az NB I-ben még mindig ilyen minőségű talajon játszanak élvonalbeli mérkőzéseket?

6. Miért nem kötelezi a Magyar Labdarúgó Szövetség, hogy az összes élvonalbeli klubtól megkövetelt feltétetelek (vízelvezető rendszer, megfelelő színvonalú villanyvilágítás, a nézők kultúrált elhelyezése, a tökéletesen működő VAR-rendszer) teljesítéséig a Kecskemét albérletben játssza le a hazai mérkőzéseit? Hiszen a közelmúltban ez számos csapattal (a Haladástól kezdve a Vasason át a Diósgyőrig és a Fehérvár FC-ig) előfordult már, és mindegyik klub túlélte a száműzetést...

7. Miért nincs a Kecskeméti TE stadionjában olyan műfüves pálya, amelyen labdarúgó-mérkőzéseket lehet rendezni? Hiszen végső esetben talán ez is megoldás lehetett volna, hiszen ilyen talajon rendeztek már világbajnoki mérkőzést (1994, Egyesült Államok), válogatott találkozót (Andorra – Magyarország, Feröer-szigetek – Magyarország) vagy éppen Bajnokok Ligája-selejtezőt is (Klaksvík – Ferencváros)? Talán lehetett volna annyi rugalmasság, hogy VAR-rendszer nélkül is megrendezik a meccset...

8. Arról pedig, hogy miért nem állította ki Pintér Csaba játékvezető a Makreckis copfját megráncigáló Varga Gábort, itt írunk!

Nyitókép: Kecskeméti TE/Facebook