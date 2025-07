Lelepleződött Magyar Péter titkos terve

Szivarfüstös szobákban köttetnek majd meg az alkuk

A szakértő szerint a balliberális politikusok azért bírálják most a Tisza-vezér hétvégi kijelentését, mert ezt kívánja az egyéni politikai érdekük. „Mindenki más politikai stratégiát követ, van ahol a pártok, máshol egyéni jelöltek lépnek vissza annak reményében, hogy majd csurran-cseppen nekik valami a jövőben. Az a kérdés, hogy ki rántja el előbb a kormányt,

de a végén az elsötétített szivarfüstös szobákban meg fognak köttetni az alkuk, ki kinek a javára lép vissza.

És majd bővül azon lista, ahol Magyar nem tartja be saját ígéretét” – vázolt fel a Nézőpont Intézet elemzője egy forgatókönyvet.

Ráül a félelem a komplett ellenzéki oldalra

A beszélgetés során kitértek a legerősebb ellenzéki formációnak bizonyuló DK-ra és Dobrev Klára országjárására. Boros Bánk Levente kijelentette, ez politikai bátorság kérdése.

Gyurcsánnyal szemben nem mertek semmit tenni, most Magyar Péterrel ez a helyzet.

Ez a félelem ráül a komplett ellenzéki oldalra és holdudvarára. A kérdés az, hogy van-e olyan bátor ellenzéki, aki ezzel a félelemmel szembehelyezkedik” – vetette fel.

„Gyurcsánnyal lehetett volna, de Dobrev Klára vezetésével hagy némi kívánni valót maga után a DK aktivizmusa” – jegyezte meg az elemző.

A szakértő végül kitért arra is, hogy a sorba egyelőre a Momentum állt be teljes erővel, hiszen a párt visszavonulót fújt a Tisza javára. Mint tegnap kiderült, ez a pártelnök bukásához vezetett: lemondott Tompos Márton, és Rózsa Andrást, Zugló polgármesterét kérte fel a politikai közösség új vezetőjének – emlékeztetett a Nézőpont Intézet elemzője.

Versenyhelyzet állhat elő Budapesten

A híresztelésekkel ellentétben mégsem lehet majd olyan könnyű dolga Magyar Péternek és pártjának Budapesten a jövő évi országgyűlési választáson. A Magyar Nemzet összeállítása szerint ugyanis a fővárosban az úgynevezett óbaloldali pártok és a Tisza is jelöltet fog állítani.

A lapnak sikerült megszereznie azt a listát, melyből kiderült Budapest 16 egyéni körzetében a Demokratikus Koalíció (DK) kiket fog indítani.

A listán helyet kapott többek között Gréczy Zsolt, Keszthelyi Dorottya, Arató Gergely, Molnár Gyula, Varju László, Barkóczi Balázs, Kocsis-Cake Olívio, illetve Gy. Németh Erzsébet.

A fenti nevek is arról árulkodnak, hogy a DK nem bízza a véletlenre a jövő évi választást, hiszen komoly múlttal és beágyazottsággal bíró politikusokat állítanak a „rajtvonalhoz”. Például Molnár Gyulát, aki a XXII. kerületet és a XI. kerület egy részét is magába foglaló választókerületben indul. A politikus 1994-től 2010-ig folyamatosan országgyűlési képviselő volt a főváros XI. kerületében található választókerületben szerzett mandátummal.

De szintén tapasztalt budapesti politikus Gy. Németh Erzsébet, aki 1994 óta a fővárosi politikai életben mozog. Volt főpolgármester-helyettes, a Fővárosi Közgyűlés tagja és a országgyűlési képviselő is.

Budapest 12. egyéni választókerületében pedig az értesülések szerint a nemrég az időközi választáson győzelmet arató Varju Lászlót indítja újra a DK. A politikust ugyan több ügyben is jogerősen elítélték, de a rendszerváltás óta szerves része a magyar politikai életnek – emlékeztetett a lap.

A Párbeszéd és az MKKP sem hátrál meg

A kevesebb mint egy év múlva tartandó választásokon Magyar Péter jelöltjének várhatóan meg kell küzdenie a baloldali szavazókért a Párbeszéd és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt jelöltjeivel is. Mint ismert, a Párbeszéd társelnöke, Barabás Richárd néhány hete közölte, pártja elindul önállóan a 2026-os országgyűlési választáson. Ennek megfelelően Tordai Bence be is jelentette, megméreti magát az országgyűlési képviselői tisztségért.

Kovács Gergely, az MKKP pártelnöke nemrég ugyancsak bejelentette, mind a 106 egyéni körzetben, így Budapesten is jelöltet fognak állítani, hogy

alternatívát kínálhassanak a baloldali, liberális értékrendű szavazóknak

– idézte fel a Magyar Nemzet.

