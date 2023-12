„Pénteken, amikor az Örs vezér térről rákanyarodtunk a Nagy Lajos király útra, Ágnessel együtt rápillantottunk a Metropolitan Egyetem jellegzetes épületére, ami pont úgy néz ki, mint a budai Körszálló negyede. Mondtam, hogy úgy tíz évvel ezelőtt jártam először és utoljára ezen az egyetemen, de nem az épületben, hanem a kertben. Ágnes az előbb utánanézett, szerinte ez 2010-ben lehetett, mert akkor ünnepelték a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola fennállásának tizedik évfordulóját. Úgy emlékszem, hogy a Hallgatói Önkormányzatból hívtak fel. A diákok szavaztak arról, hogy kit hívjanak meg díszvendégnek, és hát rám gondoltak. Elvállaltam, bár voltak rossz érzéseim. Amikor a ’90-es évek elején létrehoztam a Budapest Média Intézetet, a helyettesem egy televíziós szerkesztő volt, akit Bodor Pali bácsi ajánlott. Mindketten erdélyiek voltak.

Ez az ember szinte mindent tudott a terveimről. Nem csak arról, hogyan kell egy média intézetet megszervezni, a tanári kart kialakítani, hallgatókat toborozni, de olvashatta azt a tanulmányt, amelyet a Bertelsmann, német médiaóriás megrendelésére írtam arról, hogyan kell, illetve kellene egy hírrádiót megszervezni. A németek kifizettek a kétheti munkáért négymillió forintot, aztán közölték, hogy egy-két évvel a rendszerváltás után még nem látják elég érettnek a piacot arra, hogy ezt a vállalkozást elindítsák. Mit ád isten, a helyettesem végkielégítés ellenében otthagyta a cégemet, aztán 2000-ben elindult az InfoRádió és a már említett főiskola is. Nekem és a kollégáimnak majdnem két évünkbe került, mire Szegeden megkapta az akkreditációt a kommunikáció szak. A Fidesz gyors is tud lenni a médiában, pláne akkor, ha a saját embereiről van szó. A rádióengedélyt és az akkreditációt pár hét alatt elintézték a volt kollégának, akiről később kiderült, hogy Securitate-ügynök volt. Annyit azért megjegyeznék, hogy pártunk és kormányunk lassan már az óvodai nagycsoportot is el tudja nevezni egyetemnek. És az is jellemző, hogy Szita Károly a maga múltjával műsorvezetője lehet egy Fidesz kongresszusnak.”

