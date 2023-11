Lázár az ország-, és vármegyebérletekről: Hárommillió bérletet adtunk el, a tömegközlekedésre szüksége van az embereknek, és az olcsó jegy iránt van érdeklődés

Lázár János építési és közlekedési miniszter az RTL Híradónak nyilatkozva elmondta: a kormány jövőre belekezd a legfontosabb vasúti hálózatok újjáépítésébe, illetve a járműpark felújítását is megindítja.

Azonban mint aláhúzta: még a legsürgetőbb újjáépítések elvégzéséhez is évekre lesz szükség. Lázár kérdésre válaszolva leszögezte: gyermeke és ő is jár vonattal, busszal, ismeri azok helyzetét. Valamint elmondta: a teljes budapesti HÉV-hálózatot felújítását is megindítják a következő években.

Az ország-, és vármgyebérletekről

A vármegyebérletekről szólva a tárcavezető elmondta: „Magyarország a legnagyobb zöldpolitikai fordulatot azzal hajtotta végre az elmúlt esztendőkben, hogy hárommillió honfitársunk számára ország-, és vármegyebérletet biztosított.

Hárommillió bérletet adtunk el, ez azt jelenti, hogy a tömegközlekedésre szüksége van az embereknek, és az olcsó jegy iránt van érdeklődés”

– szögezte le Lázár János

