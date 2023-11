Elapadnak a kétes külföldi támogatások? Megijedt a baloldal a szuverenitásvédelmi törvénytől

Soron kívül tárgyalhatja a jövő héten az Országgyűlés a szuverenitási törvényt, amelyet kedden este nyújtott be Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.

A törvénytervezet célja, hogy külföldi szervezetek ne avatkozhassanak be a magyarországi választásokba.

Ha a parlament elfogadja a törvényt, akkor az már érvényes és hatályos lesz a jövő évi önkormányzati és európai parlamenti választásokon.

Rengeteg a bizonyíték a külföldi támogatásokra

A törvénycsomag bevezetőjében a frakcióvezető emlékeztet arra, hogy a Nemzeti Információs Központnak a 2022. évi magyar országgyűlési választások külföldi befolyásolásával összefüggő jelentéseiben elérhető dokumentumok egyértelműen rögzítik, hogy mely országokból, milyen külföldi szervezetektől érkeztek támogatások Magyarországra. Több más eset mellett, maga az egységes ellenzék miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter is úgy nyilatkozott, hogy a választási kampány során több millió amerikai dollár érkezett hozzájuk az Amerikai Egyesült Államokból.

Ezeket a pénzeket a külföldi megbízók egyértelműen arra használták, hogy általuk politikai befolyást szerezhessenek és a magyar választói akaratot befolyásolják, ami nemcsak a politikai korrupció fogalmát meríti ki, hanem egyúttal Magyarország szuverenitását is sérti, veszélyezteti.

Ezek a körülmények indokolták egy új átfogó törvénycsomag megalkotását és a Szuverenitásvédelmi Hivatal létrehozását.

Ezek a szuverenitási törvény legfontosabb pontjai

Módosul a büntető törvénykönyv, amelybe bekerül a „választói akarat tiltott befolyásolása” passzus. A választási eljárásról szóló törvény szerinti jelölő szervezet azon tagja, felelős személye vagy vezető tisztségviselője, valamint a választási eljárásról szóló törvény szerinti jelölt, aki tiltott külföldi támogatást, vagy e tilalom kijátszása érdekében a tiltott külföldi támogatás eredetét leplező megállapodásból származó vagyoni előnyt használ fel, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő – olvasható a Magyar Nemzet összefoglalójában.

A módosítás szerint a választói akarat tiltott befolyásolása bűncselekmény elkövetőjét el kell tiltani attól, hogy bármely civil szervezetben felelős személy és pártban vezető tisztségviselő legyen.

Hivatal őrködik a szuverenitás felett

A kétharmados parlamenti támogatást igénylő törvény indoklása szerint az új Szuverenitásvédelmi Hivatal olyan független szervezet lesz, amely feltérképezi és vizsgálja a más állam érdekében folytatott beavatkozási tevékenységeit, e feladata azonban nem terjed ki a külképviseletek, valamint a szakmai érdekképviseleti szervezetek munkájára. Emellett feltérképezi és vizsgálja

az információk manipulálására irányuló és dezinformációs tevékenységet,

valamint a demokratikus vita, illetve az állami és társadalmi döntéshozatali folyamatok befolyásolására irányuló tevékenységeket.

A hivatal feladata feltárni azon szervezeteket, amelyek külföldről támogatott tevékenysége a választások, illetve a választói akarat befolyásolására, vagy annak támogatására irányul.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal széles körű vizsgálati jogkörrel rendelkezhet, és ha olyan körülményt észlel, amely miatt szabálysértési, büntetőeljárás vagy más hatósági lépés indokolt, akkor tájékoztatja az illetékes szerveket. Emellett a hivatal feladata, hogy elemezze más országoknak a szuverenitás védelme érdekében meghozott intézkedéseit, és javaslatokat fogalmazzon meg a kormány felé.

Várható volt: kiborult a baloldal

A baloldali pártok közösen tiltakoztak a törvénytervezet ellen. Szerintük az ország szuverenitását a kormánytól kell megvédeni, mert kiszolgáltatja Magyarországot az orosz és kínai érdekeknek.

A Demokratikus Koalíció, a Momentum, az MSZP és a Párbeszéd közös, szerdai budapesti sajtótájékoztatóján Szabó Tímea, a Párbeszéd frakcióvezetője úgy értékelte, a kormány saját maga ellen nyújtotta be a nemzeti szuverenitás védelméről szóló törvénycsomagot, annak ugyanis „annyi köze van a magyar szuverenitásvédelemhez, mint a Felcsútnak a Real Madridhoz.” A politikus szerint Magyarország biztonságára a kínai és orosz befolyás jelent veszélyt, például az ország orosz gáznak való kiszolgáltatottsága vagy a legjobb minőségű termőföldek és az ivóvízkészlet kiárusítása a kínai akkumulátorgyárak idetelepítésével.

A nemzetközi civil szervezetek is megijedtek „A törvényjavaslattal a hatalom a kritikus hangokat akarja elhallgattatni. Ez nem újdonság, de az eszközeik erre egyre durvábbak. Ez a törvény valójában önkényvédelmi törvény” – fogalmazott közös közleményében az Amnesty International Magyarország,

a K-Monitor,

a Magyar Helsinki Bizottság,

a Mérték Médiaelemző Műhely,

a Political Capital,

a Transparency International Magyarország

és a Társaság a Szabadságjogokért. A magyar kormányt rendszeresen bíráló nemzetközi civil szervezetek szerint ugyanakkor alkotmányosan indokolható, hogy a választásokon induló jelöltek átlátható forrásokból gazdálkodjanak, éppen ezért 1989 óta politikai párt nem fogadhat el külföldi támogatást. Hozzátették: a javaslat viszont alkalmas lehet arra is, hogy elriassza az embereket a közélettől, mivel szerintük a szöveg pontatlan és tele van tágan értelmezhető parttalan fogalmakkal. Emiatt az új hatóság bármilyen közéleti megnyilvánulásra ráhúzhatja, hogy külföldi érdekeket szolgál, és ezért veszélyezteti Magyarország szuverenitását.

Schiffer András ügyvéd, az LMP alapítója szerint szuverenitásvédelmi jogszabályokra nem csupán Magyarországon, hanem Európa többi országában is szükség lenne az Európai Unió szuverenitása érdekében. Szerinte „az más kérdés, hogy Magyarországon meg azért egy ilyet meg kéne előznie legalább két dolognak: egy ország szuverenitása akkor teljes, ha gazdaságilag is erős lábakon áll, illetve az energiaszuverenitás is megvan”.

„Nem jöhet a dollár kötegelve”

Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerint azért nem támogatja a baloldal a szuverenitásvédelmi törvényt, mert „mostantól nem jöhet a dollár kötegelve”. Hollik István ezt a Facebook-oldalára szerdán feltöltött videónyilatkozatához írta. A videóban hangsúlyozta, a törvényjavaslatban tisztán és világosan az áll, hogy ha valaki, aki párt vagy bármilyen más szervezetként elindul egy választáson és külföldi pénzt használ fel, az ezentúl bűncselekményt követ el.



Alapjogokért Központ: Magyarország a szuverenitásvédelem bajnoka

Magyarország a kontinentális szuverenitásvédelem bajnoka az Alapjogokért Központ értékelése szerint. Úgy látják, a világrend átalakulása idején az ismételt európai felemelkedés csak az önrendelkezés visszanyerésével lehetséges. Ezért

a magyar recept szerint szükség van az európai hadiképesség felépítésére, a visszatérésre a nemzetállamok Európájának érdekeit szem előtt klasszikus irányításhoz és egy új konzervatív vezetői generáció kinevelésére. A blokkosodás helyett az előnyös együttműködés keresése volna kívánatos világszerte, valamint szükséges a határok feletti uralom visszavétele, illetve a keresztyén kultúra megvédése.

Emlékeztettek, Európa önrendelkezése azt követően gyengült meg, hogy Ronald Reagan elnöksége után megtört a nyugati világ sikeres belső együttműködésének alapja, a keresztény Egyesült Államok és a keresztény Európa tandemje. Az amerikai progresszív hatalomátvétel az öreg kontinens életét is áthatja, Európa elvesztette önálló kereszténydemokrata hangját, az azt megszólaltató vezetőket a liberális mainstream végrehajtó bürokratái váltották. Európának le kell törnie a kezéről azt a láncot, melynek másik végén az amerikai progresszív liberálisok helytartói állnak, hiszen így ismét szuverén szereplővé válhat.

A baloldal és a baloldalhoz köthető NGO-k tiltakozásán és a szuverenitásvédelmi törvénnyel kapcsolatos aggodalmaikon – vagyis a tiltott külföldi támogatások várható ellehetetlenülése – kívül nem érte érdemi kritika a kormány törvényjavaslatát.

