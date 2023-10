Nahát! Amikor Puzsér Róbert három és fél órán át faggatta Gulyást az átláthatóság jegyében, a svéd videónak egy másodperc se jutott – vajon miért?

Amikor Puzsér Róbert hruscsovi hosszúságban, három és fél órán át faggatta úgymond átláthatósági kérdésekről Gulyást annak saját Partizánján, a hazaárulós ügynek egy másodperc sem jutott.

Aztán Gulyás Márton mindenáron be akarta rángatni a stúdiójába Kocsis Mátét, aki élve emberi jogaival nemet mondott a lehetőségre. Erre a hisztérikus Gulyás egy estén át kérdéseket gyűjtött Kocsisnak. Csakhogy ő is kapott egyet, Vágvölgyi Gergely kollégámtól, aki azt kérdezte: „Továbbra sem érzi rendkívül kínosnak, hogy politikailag elfogult, a valóságot elferdítő állításaival kiskorú gyermekek politikai indoktrinációját mozdította elő?”

Gulyás erre azzal reagált, hogy

szerinte Vágvölgyi lebecsüli a 13-14 éves svéd gyerekek szellemi képességeit,

és azok képesek megérteni, miről van itt szó. Egyben a baloldalon mostanában divatos módon azzal vádolta kollégámat, hogy „mindenféle módokon dehumanizál”.

A dehumanizálás felhozása olyankor szokás baloldali részről, amikor nem akarnak vitatkozni, s ezért azzal vádolják az ellenfelet, hogy nem tekinti őket embernek. Ez természetesen sosincs így, ezt a dolgot ők képzelik bele vitapartnereik fejébe, egyébként meg Gulyás fejében összezavarodhatott valami, mert a Vágvölgyi-féle kérdés még annyira sem dehumanizálás, mint amikor az ember közli egy transzival, hogy márpedig ő pasi, akkor is, ha nőnek képzeli magát (bár a pasik is emberek, szóval a dehumanizálás itt sem áll).

Annyira érthetetlen, hogy miért rángatta elő a dehumanizációs érvet Gulyás, hogy az a gyanúm, valójában fogalma sem volt, mit mond.

De az is izgalmas, hogy Gulyás mit mond a 13-14 éves svéd diákok kognitív képességeiről. Már Vágvölgyi is megjegyezte, hogy az iskola tekintély is egyben, nem szokás minden adatot megkérdőjelezni, ami ott elhangzik. Ha egy diák vitatkozik a tananyaggal (már ha egyáltalán meg akarja tanulni), akkor azt általában a szülei és az otthon hallottak hatására teszi. Persze, a 13-14 éves diákok megértik, mi van a videóban. Csak épp megkérdőjelezni nem fogják.

Én nem látom magam előtt a 13-14 éves svéd diákok tömegeit, amint utánanéznek a magyar ügyeknek,

mert gyanús nekik, hogy hazudott az az aktivista meg a svéd CEU-s nő a videóban. Hozzájön ehhez, hogy a svéd iskolákban tanítanak ugyan valamennyi világtörténelmet, de sokkal kevesebbet, mint például itthon. A svéd történelemoktatás és állampolgári ismeretek órák tananyaga sokkal Svédország- és Skandinávia-központúbb, mint amennyire a magyar töritanyag Magyarország-központú.