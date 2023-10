Magyarország rövidesen megkaphatja a húszmilliárd eurós uniós forrást

Johannes Hahnnak november 7-én be kell számolnia a tárgyalásokról, amely a kormány és a bizottság között folyik. Ettől akár pozitív változás is várható.

Novák Zoltán, a Méltányosság Politikaelemző Központ projektmenedzsere azt mondta: nyílt titok, hogy a színfalak mögött zajlik egy alkufolyamat, és lényegében akármilyen nyilatkozatok hangzanak is el jelenleg, a deal része lehet, hogy Orbán Viktor is támogatja az uniós költségvetés módosítását, és akkor megérkezhetnek Budapestre az EU-s helyreállítási források. Ezt már a Financial Times is előre jelezte egy cikkében.

