„Lukácsi Katalin közíró, aki a gyurcsányista baloldali gondolat kedvéért 2017-ben dezertált a KDNP-ből, úgy gondolta jónak, ha Gyöngyösi Márton gondolataival támadja Orbán Viktor kötcsei kijelentéseit az EU esetleges széthullásával kapcsolatban. Érveket persze nem tudott felhozni, de az »Orbán Viktor ki akarja vezetni hazánkat az EU-ból« hazugságot persze mantrázta.

Természetesen közröhej tárgyává téve saját magát és Gyöngyösi Mártont dettó. Már a hírklikkbeli cikk címe is enyhén szólva vicces: »Nem felbomlóban, hanem újjászületőben az Európai Unió.« Természetesen adatokat nem hozott, csak a szokásos általános szövegeléssel akart félrevezetni. Gyöngyösit idézve – lesajnálón – kijelentette: »Hogy Orbán Viktor miről elmélkedik Kötcsén, az nem feltétlenül éri el az unió intézményeinek ingerküszöbét, de senkit nem is lephetett meg, hogy a miniszterelnök az EU-t és a Nyugatot hanyatlónak mutatta be, hiszen ez nem egy újszerű gondolat tőle.«

Magyarán nem foglalkoztatja őket, mit mond Orbán az EU-val kapcsolatban, miközben nem győzik ráerőltetni az akaratukat migráció, LMBTQ- és háborúpártiság-ügyben, méghozzá úgy, hogy közben pénzügyileg zsarolják is Magyarországot. Nem utalják át a neki mintegy két éve járó sok milliárd eurós uniós forrást, ami jogszabály szerint nem mérlegelés kérdése, hanem kötelezően adni kell. Gyöngyösi még Ursula von der Leyen kijelentését is idézte, aki szerint »Szemben a magyar miniszterelnökkel, ő úgy látja, hogy soha nem volt ennyire erős az Európai Unió. És ebben a legtöbb képviselő és frakció egyetértett vele.«

Tudjuk jól, attól, hogy valamit sokan mondanak, vagy valamire sokan bólogatnak, az egyáltalán nem biztos, hogy igaz. Főleg akkor, amikor Ursula újraválasztás előtt áll, és minden követ megmozgat azért, hogy növelje győzelmi esélyeit. Még Magyarországnak és Lengyelországnak is megtette azt a szívességet, hogy minapi évértékelő beszédében egyszerűen nem tért ki ezen országok és az unió konfliktusaira, amit úgy is lehet értelmezni, hogy nincs is konfliktus például Magyarország és az Európai Bizottság között.”

***