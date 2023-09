„Borzongva figyelem a városban egyre több helyen feltűnő toborzóirodákat, a netflixes háborús filmes fotóra emlékeztető katonai toborzóplakátokat, most pedig a Ligetben futottam bele toborzósátorba. (...)

Legutóbb, a finn NATO-csatlakozás kapcsán Finnországban járva inkább elégedettséggel és nyugalommal töltöttek el a polgári védelmi egységek, és a katonaság sok helyen felbukkanó toborzóeseményei?

A magyar és a finn haderőfejlesztés közt azonban van néhány alapvető különbség. Egyszerű lebontásban.

- Finnország határos Oroszországgal, így a fenyegetés valós.

- Magyarország csak baráti és szövetséges országokkal van körülvéve, fenyegetettségünk minimális.

- Finnország a világ egyik legtranszparensebb országa, ahol a hadiköltések megalapozottak és áttekinthetőek.

- Magyarország az Unió egyik legkorruptabb országa, ahova az EU már jó ideje nem küld pénzt, mert már a banki transzfer alatt ellopnák. Bármely új állami beruházás csak a közpénz lerablásának újabb terepeként értelmezhető.

- Finnország hadügyminisztere egy politikus, aki korábban igazságügyi miniszterként szerzett tapasztalatot.

- A magyar hadügyminiszter egy pénzügyi kavaróember, aki korábban Habony Árpád jobbkezeként szerzett tapasztalatot, de az adriai ingatlanbizniszek mellett a kormány hatalommegtartó műveleteit segítő Századvégben is csiszolta katonai ismereteit.

- A finn hadsereget egy a demokráciát és a szövetségeseit védő és támogató kormány irányítja.

- A magyar hadsereget egy a demokráciát és a saját szövetségeseit is támadó kormány irányítja, amely nyíltan szimpatizál a brutális agresszor Oroszországgal és a világ számos durva diktatúrájával.

Nem érvelek tovább. Ha van riasztó, az egy korrupcióval átitatott, Európa-ellenes ország homályos célokat szolgáló hadserege, amelyet ráadásul egy szakmájához nem értő, így befolyásolható szerencselovag vezet.”

Nyitókép: Facebook