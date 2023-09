A Momentumnak vannak szervezetei „Paris”-ban, „Bruxelles-Brusselben”, de nincsenek a Felvidéken, a Délvidéken, Kárpátalján

A Momentum a megalakulását, illetve a színre lépését követően budapesti pártként volt elkönyvelve – s a valóságban is ez volt a helyzet –, de a pártvezetők gyorsan rájöttek arra, hogy nem lesznek országos tényezők, ha nem terjeszkednek vidéken. Így hamar országjárásba kezdtek, hogy a fővároson kívül is létrehozzák – ahogy fogalmaztak – a cselekvés köreit, megkeressék azokat a helyi ügyeket, amelyeket felkarolhatnak, tematizálhatják az ottani közéletet, s létrehozzanak vidéki szervezeteket. S azt is elhatározták, hogy külföldön is megjelennek, mondván nagyon sok fiatal keresi a boldogságát az országhatárokon túl.