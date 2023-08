„Szeptembertől indul a megújult orosz történelem oktatás, és bizony van benne helye a magyaroknak is. Most idézek a G7 cikkéből: »1956-ban lázadó radikálisok, a fasiszta Magyarország volt katonái fogtak fegyvert, rengeteg gyilkosságot követtek el, még a sorkatonák is brutális mészárlások áldozatai lettek – ez olvasható az 56-os forradalomról az új állami orosz tankönyvben, amiből szeptembertől kötelező jelleggel fog minden 17 éves tanulni Kalinyingrádtól Vlagyivosztokig.«

Illúzióink ne legyenek, az orosz gondolkodásban ugyanannyira »fasiszták« a magyarok is, akik a központi moszkvai hatalom ellen lázadtak, mint amennyire újabban az orosz birodalmat elutasító ukránok is.”

***