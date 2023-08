„»Ma 102 éve, 1921. augusztus 21-én szabadította fel Baranyát Horthy Nemzeti Hadserege a hazaáruló szocialisták alól. Ezzel Pécs és Baranya visszatért Magyarországhoz.«

Na, akkor hogy ez a korlátozott értelmű is megértse. A kegyetlenül buta, ön- és országsorsrontó magyar vezetés – amely örökösének joggal tartja magát a mai államrezon – Trianonba vitte az országot. Ennek következtében érkeztek megszálló szerb (valamint szlovén és horvát) katonák Baranyába. Az 1918. november 13-án aláírt katonai konvenció alapján szállták meg Pécset és Baranya nagyobb részét. NEM SZOCIALISTÁK, hanem SZERBEK! 1921 augusztusának végéig kellett elhagyniuk a baranyai területet. Meg is tették 1921. augusztus 21.-én, 33 hónapnyi szerb – és NEM SZOCIALISTA – elnyomás után a közigazgatást ezen a napon adták át hivatalosan a magyar kormánybiztosoknak. Így azután nem kellett Horthynak felszabadítania sem Pécset, sem Baranyát. Ez most ennyire hülye, vagy ennyire bízik a mások hülyeségében?”

Nyitókép: Facebook