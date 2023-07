„A szankciók tehát minden ellenkező híreszteléssel szemben kiválóan működnek, az orosz gazdaság, hasonlóan a hadsereg moráljához, romokban van, a Föderációt a bölcs nyugati vezetők gyakorlatilag kivéreztették, Moszkvában már csak jegyre lehet élelmiszert vásárolni, és a Lada személygépkocsikban sincs elektromos ablakemelő, valamint a dicsőséges és roppant sikeres tavaszi ukrán offenzíva valósággal összezúzta az agresszort. Arról nem is szólva, hogy Putyin részint már tíz éve elhalálozott, de a tíz esztendő alatt többször is elhunyt, részint jelenleg is minden héten másik típusú rák támadja meg a szervezetét, napjai vannak csak hátra, remeg a keze, sápadt a színe, halálos beteg. Eleve három dublőre van, de lehet, hogy már ők sem élnek.

Legalábbis ilyesmiket állít a háborús pszichózisban szenvedő nyugati propaganda. Szemenszedett hazugságokkal, fél- vagy negyedigazságokkal, népmesei elemek százait tartalmazó ócska propagandával igyekeznek megdolgozni Európát; legyenek kedvesek még néhány évig kitartani és bőkezűen finanszírozni egy, a szövetségi rendszeren kívül eső ország, Ukrajna háborúját. Eközben őszintének tűnő dührohamokat kapnak az oroszok kollégáik hasonló dezinformációs akcióiktól. A háborút szerintük Európának erkölcsi kötelessége pénzelni, még úgy is, hogy

az Oroszország ellen bevezetett szankciók, úgy tűnik, inkább az öreg kontinensnek fájnak jobban.

Félreértés ne essék, azzal, hogy Oroszország megtámadott egy másik országot, minden nemzetközi jogot megsértett, vélt vagy sokszor valósnak bizonyuló sérelmeket nem lehet fegyverrel, bombákkal, tankokkal megtorolni. A háború nem megoldás. És ezt akkor is így gondolom, ha Magyarország kapcsolata Ukrajnával az elmúlt időszakban finoman szólva sem volt felhőtlen. A magyar kisebbség olyan jogfosztásokat volt kénytelen elszenvedni, hogy meglátásom szerint kizárólag a legelvakultabb liberálisok képesek ukrán zászlós profilképpel demonstrálni, mennyire jó emberek, illetve mennyire gyűlölik Orbán Viktort és a Fideszt. Ők azok, akik annyira érzéketlenek a külhoni magyarság problémáira, hogy az sem zavarná őket, ha mondjuk a kárpátaljai magyarokat naponta verné répára az ukrán titkosszolgálat, a honi szélsőségesekkel karöltve.”

***