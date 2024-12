Zelenszkij megmondta, hol a legforróbb a helyzet

Az Ukrinform ukrán hírügynökség arról számolt be, hogy a kanadai parlament alsóháza csaknem 600 millió dollár katonai segély elkülönítését hagyta jóvá Ukrajna számára.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a telegramon arról tájékoztatott, hogy jelentést hallgatott meg Olekszandr Szirszkijtől, a fegyveres erők főparancsnokától. Az államfő megjegyezte, hogy a védelmi erők fő célja most az orosz katonai képességek csökkentése. Elismerte, hogy továbbra is Donyeck megyében, Kurahove és Pokrovszk térségében a legforróbb a helyzet, de kijelentette azt is, hogy novemberben és decemberben az orosz hadsereg rekordveszteségeket szenvedett el.