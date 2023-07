„A Fidesz esete a megszorítással

Orbán Viktor teleharsogta a kampányt a »baloldai megszorítások« rémképével, és bőszen ígérgette, hogy ha a Fidesz kormányoz tovább, nem lesz megszorítás - szokás szerint cinikusan hazudott. Hiszen ekkor már tartott az oroszok ukrajnai háborúja, voltak szankciók is – Orbán maga szavazta meg őket az Európai Tanácsban –, és a Fidesz elköltötte az államkassza utolsó forintjait is arra, hogy választás előtti osztogatással növelje a saját esélyeit.

Orbán még alig több mint két hete, június 27-én is azt mondta, hogy Magyarországon nincs és nem is lesz megszorítás. Ez gigantikus hazugság. Ekkorra ugyanis már befagyasztottak több mint kétszáz állami beruházást, vagy épp megszüntették a katát, egyik napról a másikra belegázolva négyszázezer kisvállalkozó és családjaik megélhetésébe. És bevezették a középosztály-különadót is, amely a megtakarítások kamatait adóztatja. Aligha létezik ennél klasszikusabb megszorító politika.

Most pedig felállították a közkiadásokat felülvizsgáló munkacsoportot Varga Mihály vezetésével, amelynek mi lesz a feladata? Igen, az, hogy újabb megszorításokat találjon ki, az egészségügyi és családi-lakhatási területen. Tehát a katasztrofálisan pénzhiányos egészségügyből akarnak még többet elvenni, úgy, hogy múlt héten azért elszórt a kormány néhány milliárdot például a számára kedves gittegyletek támogatására. De csökkenthetik a GYED-et, a gyógyszertámogatást, a családi pótlékot is, legalábbis, ha hihetünk a kormányhatározatnak – és miért ne hihetnénk?

Eközben pedig még hülyének is néznek minket, a kormány ugyanis kitart amellett, hogy ez nem megszorítás, megszorításokat csak Brüsszel akar, és reménykedik benne, hogy ha sokat mondják, akkor az emberek azt is elhiszik, hogy az ég zöld, és narancssárga unikornisok repkednek rajta. A Fidesz addig tudott úgy-ahogy kormányozni, amíg az európai gazdaság növekedése magával húzta a magyart, és ömlött Brüsszelből az ingyenpénz. Most, hogy nehezebb a helyzet, képtelenek megoldást találni: kapkodás van, megszorítás, és közben persze azért kicsit lopnak is, mert hát mi más lenne a kormányzás célja, ugye.”

***