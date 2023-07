A ferencvárosi pad tükrözi Magyarország állapotát

„Egy normális országban megférnek egymás mellett a különböző világnézetű emberek, azok szervezetei, jelképei és rendezvényei is. Senki nem akarja ráerőltetni a saját nézeteit, életfelfogását és az életmódját másokra. Tiszteletben tartja minden ember szabadságát, szokásait, kultúráját, s annak jelképeit is. Normális civilizált országban mindenki örül annak, hogy a sokszínűség mindenkit (is) boldoggá tehet, senkinek nem kell semmiféle támadástól tartania. Mindenki elfér egymás mellett, így szeretik, sokszínűségében, szabadságában a hazájukat.

A ferencvárosi oda-vissza festegetett pad esete mutatja és bizonyítja, hogy Magyaország nem egy ilyen normális, civilizált ország, amelyben mindenki szabadon kifejezheti saját világnézetét, s nem kell semmiféle támadástól és intoleranciától tartania. Ma Magyarországon nem lehet egy szivárvány színűre festett pad, amely kifejezi a kerületben és a fővárosban élő emberek egy részének életét, világnézetét és identitását. Mert jönnek a fradista fasiszták, a hetero keresztény orbánista rohamosztagosok, akik lefestik a padot zöld-fehérre, az antiszemita és legfasisztább magyar klub színeire.