Ez állhat Szoboszlai szárnyalásának hátterében – kiderült, mi a Liverpool és Arne Slot titka!

Írásunkban – az ESPN anyaga nyomán – annak járunk utána, hogy a holland tréner milyen újításokat vezetett be a Liverpool öltözőjében, és miként érte el azt a korántsem evidens „jelenséget”, hogy az idény legfontosabb szakaszához közeledve a csapat meghatározó játékosai közül (kopogjuk le: jelen állás szerint) senki sem sérült.

Akik azt gondolják, hogy ez pusztán szerencse kérdése, azok minden bizonnyal tévednek.

Tavaly is nyeregben voltak, de a végére elfogytak

A Vörösök sokáig az előző, 2023–2024-es kiírásban is jól teljesítettek, a 28. forduló után még vezették a bajnoki tabellát, és sokan úgy gondolták, akár négy trófeát is begyűjthetnek, ám az akkor még Jürgen Klopp által irányított együttes az idény hajrájára „elfogyott”, több alapember – például Szoboszlai Dominik is – sérült vagy formán kívül volt, így a gárda a Premier League-ben végül „csak” a harmadik helyen végzett, az Európa-ligából és az FA-kupából pedig a negyeddöntőben búcsúzott. A Ligakupát azonban így is megnyerték a Chelsea ellen (Virgil van Dijk a hosszabbításban, a 118. percben szerezte a mindent eldöntő gólt), amit Klopp pályafutása egyik legkülönlegesebb sikerének tekint.

„Hasznos lenne, ha minden poszton több játékosunk lenne. Egyetlen napra sem emlékszem, ami könnyű és problémamentes lett volna” – mondta 2024 februárjában a német szakember.

Klopp szavait alátámasztandó:

a Liverpool keretében az elmúlt évadban 21 futballista bajlódott valamilyen sérüléssel

– a Premier Injuries gyűjtése alapján csak a Tottenhamnél volt magasabb ez a szám (22) –, és ezek a játékosok összesen 1383 napot hagytak ki egészségügyi problémáik miatt, lényegesen többet, mint a bajnoki címért versengő másik két csapatnál, az aranyérmes Manchester Citynél (672) és a másodikként záró Arsenalnál (898).