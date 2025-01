A magyar edző szerint külföldi kollégái már attól jónak számítanak, ha vonattal átutaznak Németországon (VIDEÓ)

Ebben elmondta, hogy bár Ciprus nagy szerelme, de mégis minden Magyarországhoz köti: a gyerekei és a feleségének a családja is itt van, ezért sok olyan összetevő van, ami miatt vissza akarnak jönni. „Hiányzik nekem is, hogy itthon legyek, hiányzik a foci is, így nyáron hazajövünk.” Hozzátette: Nagyon élvezi a munkát, amely teljesen más, mintha magyar gyerekekkel foglalkozna.

Más a mentalitás, nem veszik annyira komolyan az egészet. Nagyon erős érzelmi megnyilvánulások vannak, ha nyerünk, ha veszítünk, akkor is sír valaki

– magyarázta.

Horváth tudja, hogy nincs benne a hazai körforgásban, de majd ha ismét nálunk fog élni, megemlíti, hogy szívesen dolgozna valahol. „Vannak más terveim is: jó lenne támadókkal foglalkozni egyéni képzés keretében. Abban is gondolkodom, hogy ilyen irányba megyek el, de a lényeg, hogy a labda pattogjon valahol” – jegyezte meg, kiegészítve azzal: ha megtalálja valami, áll elébe: „Készen vagyok és éhes is vagyok.” Szerinte sok tapasztalata van, és egyébként sem tartja magát sikertelen edzőnek.

A külföldi edzők már attól jók, ha vonattal átutaznak Németországon

Az egyik legerősebb mondata az volt, amikor a külföldi edzők magyarországi szerepvállalásáról beszélt.

„Ha valaki átutazott vonattal Németországon, akkor az már biztos, hogy jó. Vannak tehetséges magyar edzők, akik megütik ezt a szintet. Vagy akkor úgy kell tanítani minket, hogy megüssük ezt a szintet. Itt képeznek minket és nekik nem kellünk”

– fejtette ki, kiemelve: leginkább az nem tetszik neki, hogy „zsigeri szinten utasítják el a magyar edzőket”.

Megemlítette többek között azt is, hogy találkozott olyan klubtulajdonossal, aki bele akart szólni a csapat összeállításába, de 14 mezőnyjátékost tett be a kezdőbe.