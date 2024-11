Matheus Saldanha újra betalálna a Dinamónak

Az FTC új csatára, Matheus Saldanha szerint azonban hiba lenne a kijeviek eddigi eredményeiből kiindulni, s lebecsülni őket, erről az Origo helyszíni tudósítójának beszélt. A brazil támadónak friss emlékei vannak a kijeviekről, ugyanis a nyáron, még a Partizan Beograd játékosaként két gólt is lőtt az ukránok ellen, bár csapata így is kikapott. Saldanha szerint a magyar bajnok azonban képes lehet győzni a Dinamo ellen.

„Nagyon fontos lenne ez a három pont nekünk, mert akkor hatalmasat léphetünk a tabellán előre.

A Dinamo Kijev mostani helyzete ne tévesszen meg senkit, még júliusban játszhattam a korábbi csapatomban ellenük a Bajnokok Ligája selejtezőjében, és egy rendkívül erős együttes. Ugyanakkor azt gondolom, meg tudjuk verni őket, meglehet a győzelem és vele együtt a jobb helyezés is a tabellán” – nyilatkozta a brazil focista, aki most is szeretne betalálni az ukránoknak.