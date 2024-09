„Elképesztő a munkabírása, folyamatosan nyomást gyakorol az ellenfélre” – Szoboszlai dicséretétől hangos a sajtó

Szokták mondani, az élet a legnagyobb rendező, és ez most is bebizonyosodott, hiszen az idei első BL-találkozón éppen Szoboszlai szerezte a mindent eldöntő, harmadik találatot az AC Milan ellen, csattanós választ adva ezzel azoknak is, akiknek esetleg némi hiányérzetük lett volna vele kapcsolatban.