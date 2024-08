Négyéves eltiltás helyett elégtétel: sportszakmai és diplomácia siker a magyar gyorskorcsolyázó ügyében

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Fellélegezhet Európa-bajnok rövid pályás gyorskorcsolyázónk. Pedig úgy tűnt, hosszú évekre elmeszelhetik Varnyú Alexet, akinek a biológiai útlevelében még tavaly novemberben véltek eltérést az ellenőrök. A Nemzetközi Korcsolyázószövetség (ISU) emiatt doppingeljárást indított a magyar sportoló ellen, s ideiglenesen felfüggesztette, és kezdeményezte négyéves eltiltását. A Magyar Országos Korcsolyázószövetség (MOKSZ) természetesen nem hagyta annyiban az ügyet, szakemberek (orvosok és jogászok) segítségével bizonyította a több hónapos eljárás során, hogy Varnyú nem hibázott – írja a Nemzeti Sport.

A MOKSZ közleményt adott ki a hét elején az eljárás kapcsán, s

527 nappal a 2026-os téli olimpiai játékok rajtja előtt jelentős sportdiplomáciai és kimagasló sportjogi sikerről tájékoztatja a közvéleményt, a magyar szurkolókat.

„A tiszta felkészülés és a doppingok nélkül versenyzés mindig is alapvető szempont volt a korcsolyasportokban – így természetesen a válogatott sportolók esetében is: szövetségünk elkövet és elkövetett eddig is mindent, hogy a magyar sport jó híre e tekintetben is sérthetetlen legyen, ennek pedig egyik alapvető feltétele, hogy a sport résztvevői tiszta eszközökkel, az előírt szabályoknak megfelelően dolgozzanak. Ez az irányelvünk és hitvallásunk került veszélybe akkor, amikor Varnyú Alex rövidpályás gyorskorcsolyázó olimpikon biológiai útlevelében észlelt atipikus eltérések gyanúja miatt a Nemzetközi Korcsolyázószövetség (ISU) doppingeljárást indított válogatott sportolónkkal szemben”– olvasható a közleményben.

Az ISU az eljárás megindítását követően Varnyú sportolói jogállását ideiglenesen felfüggesztette 2023 novemberében, és indítványozta a magyar válogatott sportoló négyéves eltiltását. Szerencsére a MOKSZ szakmai és jogi beadványait értékelve és azokat elfogadva a tíz hónapos eljárás végén a nemzetközi szövetség fegyelmi bizottsága 2024. augusztus 23-án Varnyú Alexet felmentette a doppingeljárás során ellene felhozott vádak alól, és a sportolóval szemben az ISU által támasztott, meglehetősen súlyos költségigényt is elutasította.

„A sportoló felmentése sportdiplomáciai sikerként is értékelhető – a szakmai és jogi siker mellett.

S olyan eredményként, amely megmutatta, a MOKSZ következetes munkát végez évtizedek óta, amelynek során zsinórmértéket jelent a tiszta, doppingmentes sport. Ugyanakkor a néhány napja véget erő eljárás rámutatott arra is, hogy a tiszta felkészülés során még a leggondosabb figyelem és sportvezetés mellett is hatványozottan figyelni kell a versenyzők szakmai és jogi védelmére. Az ISU fegyelmi bizottsága által meghozott határozat 18 nap múlva emelkedik jogerőre” – írta a MOKSZ.