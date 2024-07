Nem véletlenül félti az édesanyja – íme, Benedek Mór sikertörténete!

A magyar vízilabda-válogatott tagjai átvették az aranyérmet a XXIX. Nyári Olimpiai Játékokon. Az álló sorban jobbról a harmadik: Benedek Tibor!

Fotó: MTI/Illyés Tibor

A mai napig beleborzong az ember, ha ezeket a mondatokat olvassa, és pláne szívszorító, ha belegondolunk, édesapaként nem élhette meg Mór fia sikereit. Benedek Tibor mindössze 47 évesen, 2020 nyarán, hosszan tartó betegség után hagyott itt bennünket...

Párás tekintettel!

A két Benedek pályafutása között már most rengeteg a párhuzam: Tibor 17 évesen nyerte karrierje első aranyérmét az U17-es Európa-bajnokságon, még 1989. július 23-án. Az isztambuli döntőben Magyarország 10–9-re verte Jugoszláviát, Benedek Tibor három gólt lőtt. A legendás pólós fia, Mór is 17 éves szerezte pályafutása első aranyérmét, ő Argentínában, az U18-as világbajnokságon. A 2024. július 10-én, Buenos Airesben rendezett döntőben Magyarország 12–10-re győzte le Szerbiát (amely az egyik jugoszláv utódállam, még ebben is megvan a hasonlóság), Benedek Mór a fináléban két gólt dobott.

A legenda újjáéled, a mi szemünk pedig picit nedvesebb a szokásosnál is”

– írta közösségi oldalán a Magyar Vízilabda Szövetség.

Adottak a jó példák

„A nyúlánk, így a sporthoz, a sportághoz éppen ideális alkatú fiatalember 2007. június 24-én született, kisgyermekkorától a KSI-ben, konkrétan a Komjádi Uszodában nevelkedett, Horváth János féltő tekintetétől kísérve. Jellemző, hogy még akkor sem hagyta el a Központi Sportiskolát, amikor édesapja az UVSE szakmai igazgatója lett” – írja rövid portréjában az Index.