Magyarországon is megtalálta a számításait a negyedszázad után hazatért legenda, aki egy bronzéremnek is őszintén tud örülni

Dömsödi Dalma az egyik keretszűkítés áldozata lett, ám az nem változott: Stieber Mercedes mindig nagyon szorít a mindenkori magyar női vízilabda-válogatottnak...

Beszéltem Dalmával felkészülés előtt, és mondtam neki, hogy álljon hozzá. Ha esetleg nem kerül be, az se törje össze, mert fiatal, 21 éves, és egy-két olimpia bőven benne lehet a pályafutásában. Ahogy mindig, most is nagyon szorítok majd a női válogatottnak. Remélem, egy jó eredményt el tud érni, legalább, ami Tokióban megvolt, meg tudjuk ismételni!

Peking, 2008. augusztus 19. Stieber Mercedes szomorkodik a női vízilabdatorna elődöntője, a Magyarország-Hollandia mérkőzés végén a Jingtung uszodában, a XXIX. Nyári Olimpiai Játékokon. A magyar női vízilabda-válogatott 8:7-re kikapott a holland csapattól

MTI Fotó: Illyés Tibor

Mondja többes szám első személyben korábbi 380-szoros válogatottként úgy, hogy az olimpiákkal nem volt szerencséje, kétszer is negyedik lett a csapattal.Az utódok legutóbb megszerezték a történelmi bronzérmet egy nézők nélküli, koronavírus által beárnyékolt tornán. Párizsban, ahol lesz közönség is, nagyobb lesz a nyomás?

Az egész teljesen más lesz.

Ez egy nyitottabb olimpia lesz, nem ugyanaz, amikor ott van mondjuk ötezer ember ahhoz képest, mintha üresek a lelátók. Ezt tudjuk jól, főleg a lányoknál, hogy túlgondolják néha a dolgokat.

Mit mond az az ember, akit nem is ismerek? Amúgy teljesen mindegy, met az a fontos, amit te érzel és az edződ mond. Kíváncsian várom, hogyan reagálnak és oldják meg a feladatot.

Lehet párhuzamot vonni a válogatott és a klubja között, azaz a BVSC-nél is nő az elvárás?

Igen, mindenképpen. Mondtam a lányoknak, hogy biztosan lesz elvárás. Eddig nem volt, csupán annyi, hogy minél jobban teljesítsünk hazai és nemzetközi porondon. Azok után, hogy ide hoztunk két válogatott szintű játékost, szeretnék, ha bekerülnénk a legjobb négy közé Magyarországon.

25 év után tért haza Olaszországból. Két év távlatából hogy látja, az elképzelései, munkamorálja mennyire meghonosítható hazánkban?

Meghonosítható. Semmi gondom nem volt a lányokkal, amit kértem, százszázalékosan megcsinálták. Még talán többet is, amit kértem.

Generációs különbségek vannak inkább, tehát meg kell értenünk egymást.

Őket nekem, nekik engem és a csapaton belül is. Elég közvetlen vagyok, megtaláltuk a közös hangot. Egy női csapatban azért oda kell figyelni a lelki tényezőkre mindenkinél. Voltak mélypontjaink idény közben, ezek abból is adódtak, hogy a sok világverseny miatt nagy szünetek voltak. Jó ideig nem játszottunk, majd hirtelen szerda-szombat ritmusban 18 meccset vívtunk meg. Közben utaztunk a Final Fourra Triesztbe, és a hétfői hazaérkezés után szerdán fontos fellépésünk következett. Fejben és fizikálisan őket és engem is megterhelt.