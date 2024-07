Elszabadultak az angol drukkerek a győztes gól után (VIDEÓ)

Nyitókép: MTI/AP/Martin Meissner

A Németországban zajló labdarúgó Európa-bajnokság szerdai elődöntőjében Anglia hamar hátrányba került Hollandiával szemben. A britek még az első félidőben egyenlítettek Harry Kane 11-esével. Nagyon úgy tűnt, hosszabbítás lesz, ám a 91. percben jött Ollie Watkins, akinek a mesteri lövésével Anglia 2–1-re legyőzte Hollandiát, és bejutott az Eb döntőjébe, ahol majd Spanyolországgal találkozik.

A drámai végjátékban, Watkins góljánál talán földmozgásokat is mértek a szeizmológusok a szigetországban, akkora volt az öröm a szurkolók körében. A brit Sky News megmutatta, hogyan ünnepel a nép. Kane egyenlítő gólja után az ország új miniszerelnökét, Keir Starmert is láthattuk, ahogy egy helységben örül és kezet fog a kollégájával. Ő épp nincs most otthon, a NATO 2024-es washingtoni csúcstalálkozóján vesz részt az Egyesült Államokban. A Sky riportere, Tom Parmenter a manchesteri közönség reakcióit figyelte, amikor Anglia az utolsó pillanatban szerzett drámai Ollie Watkins-gólnak köszönhetően bejutott az Európa-bajnokság döntőjébe. Ekkor elszabadultak az indulatok, repültek a poharak és őrjöngött mindenki.

Mi vagyunk a legjobb csapat, mert nálunk játszik Jude Bellingham”

– mondta egy szurkoló, és többen is azt állították, hogy ezek után Anglia fogja megnyeri a 2024-es Európa-bajnokságot. Vasárnap este kiderül, a berlini fináléban Spanyolország lesz az angolok ellenfele.

Parmenter azzal zárja riportját, hogy Ollie Watkins, az Aston Villa futballistája most a nemzeti hős Angliában.