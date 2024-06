Főpróba: javítana az írországi vereség után Marco Rossi csapata

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Itt a lehetőség kijavítani a keddi írországi fiaskót. Mint köztudott, a magyar válogatott a hét elején Dublinban 2–1-re kikapott felkészülési mérkőzésen. A nem várt pofon talán jót is tett a jövő héten kezdődő Európa-bajnokság előtt. A mieink szombaton este (18 óra) Izraellel mérkőznek Debrecenben, a Nagyerdei Stadionban, s remélhetőleg nem kapunk egy újabb pofont az Eb előtt.

„Természetesen nem vagyunk boldogok, hogy vereséggel zártuk a mérkőzést, sőt a döntetlennek sem örültünk volna, de azért nem történt tragédia” – fogalmazott Marco Rossi a dublini meccs után. Tényleg nem kell összetörnünk, de azért jó lenne most bebizonyítani, hogy apró kisiklás volt csak az írek elleni vereség.

„Minden mérkőzés eredménye számít. Valamilyen szinten a felkészülési találkozóké is. Írországban elmaradt az elvárt eredmény, rögtön jöttek is a károgó hangok. Pozitív és negatív értelemben is tanulságos volt az írek elleni találkozó. Több olyan hiba felmerült, amelyet szeretnénk elkerülni az Eb-n, s még most ki kell javítani” – idézte Marco Rossit az NSO a szombati mérkőzés helyszínén tartott sajtótájékoztatón, amelyen az is kiderült, hogy ki áll a válogatott kapujában.

„A holnapi mérkőzésen Gulácsi Péter fog kezdeni, elképzelhető, hogy több mint egy félidőt a pályán lesz.

A mérkőzés után levonjuk a többi következtetést. Dárdai Márton izomprobléma miatt nem játszik holnap. Nem szeretnénk kockáztatni, nehogy baj legyen. Hasonló gonddal küzd Loic Nego is. Nála az orvosi vizsgálat rámutatott, hogy komolyabb gond is adódhat, emiatt kihagyja az Izrael elleni meccset, hogy az Európa-bajnokságon már számíthassunk rá” – árulta el a magyarok szakvezetője.

A vendégek szövetségi kapitánya, Ran Ben Shimon szerint a magyar csapat nem hagyományos futballt játszik, amin azt érti, hogy a játékosok gyakran váltogatják pozíciójukat. Ezzel együtt megpróbálnak úgy hozzáállni a mérkőzéshez, hogy az a magyar válogatottnak hasznos felkészülés legyen az Európa-bajnokságra.

„Marco Rossi olyan együttest hozott össze, melynek a csapatjátéka kiváló, összehangoltan tud játszani, ez jelenti a legnagyobb veszélyt az ellenfelek számára” – mondta a meccs előtti pénteki sajtótájékoztatón az izraeli szövetségi kapitány, aki ezen a mérkőzésen debütál a válogatott kispadján. Az 53 éves szakember a saját együttesével kapcsolatban kiemelte, nem azt veszi figyelembe, milyen csapatot kapott, hanem, hogy az általa kitűzött célokat elérjék a jövőben, így aztán mindig az aktuális mérkőzésre koncentrál.