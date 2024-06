Az MLSZ alelnöke a Mandinernek elárulta, mi az elvárás Szoboszlaiéktól az Európa-bajnokságon

EURO-2024 - A magyar labdarúgó-válogatott nyilvános edzése Németországban a 2024-es Európa-bajnokságon

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Sokat fizetne az MLSZ a játékosoknak

Az alelnök azt sem árulta el, hogy mennyi pénzért futballoznak az Eb-n a játékosok. Ezzel kapcsolatban annyit mondott, hogy természetesen

van prémium, és örülne, ha minél többet kellene fizetniük, de szerinte senkit sem ez fog motiválni Németországban.

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) fegyelmi bizottságának alelnöke úgy véli, 2015-ben szintet lépett a magyar válogatott azzal, hogy Norvégia ellen pótselejtezőn kijutott a franciaországi kontinensviadalra.

„Valóban sok mindent megéltem a magyar fociban, de az 1986-os mexikói világbajnokságon való részvétel kiharcolása után ez volt az egyik legboldogabb pillanat. Azóta – egy-két kudarcot leszámítva – folyamatos a csapat fejlődése.

Főleg Marco Rossi érkezésével látszik jól a haladás, és szerintem egyre inkább közelítünk az európai élmezőnyhöz. És ezt az eredmények is bizonyították”

– mondta az alelnök.

Dzsudzsák Balázs (balra) búcsúmérkőzésén emléklapot vett át Berzi Sándortól, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) alelnökétől a Magyarország–Görögország felkészülési labdarúgó-mérkőzés kezdete előtt a budapesti Puskás Arénában 2022. november 20-án. A játékos 109. alkalommal öltötte magára a címeres mezt, amivel rekorderré lép elő

Fotó: MTI/Mónus Márton

A sportdiplomata úgy véli, remek döntés volt 2018 nyarán az olasz szakembert szerződtetni szövetségi kapitánynak.

„Marco roppant egyenes ember. Aki akár csak egyszer is beszélgetett vele a futballról, az tudja, mekkora a labdarúgás iránti alázata. Ki merem jelenteni, mindent tud erről a sportágról, s nélküle most nem itt tartanánk. Kiváló kapitány. Sajnos, nem rajtam, vagy a szövetségen múlik, de ha tehetnénk, akkor tőlünk menne nyugdíjba” – jelentette ki Berzi. Az alelnök azt is elárulta, hogy sportvezetői pályafutása legnagyobb futballélménye a 2016-os Eb-re való kijutás mellett a Wolverhamptonban Anglia ellen a Nemzetek Ligájában aratott 4–0-s győzelem volt. A harmadik magyar futballcsoda akár már most, az Európa-bajnokságon megszülethetne…