Meccsek helyett a barátaival „izmoskodik" a magyar válogatott focista

Nyitókép: Nemzeti Sport/Török Attila

Rájár a rúd Willi Orbánra. A magyar labdarúgó-válogatott belső védője szeptemberben győztes gólt szerzett Szerbiában Európa-bajnoki selejtezőn, majd három nap múlva térdsérülést szenvedett a csehek elleni felkészülési mérkőzésen. A műtétet „megúszta”, ám hosszú pihenőre kényszerült. 15 klub és 4 válogatott mérkőzésen nem léphetett pályára, mire január végén ismét játszott pár percet a Lipcse német bajnokiján. Gyorsan visszaszerezte a helyét a kezdőcsapatban, a Bajnokok Ligájában – bár csapata kiesett – nagyot harcolt Vinícius Juniorral, és gólt is szerzett a Bernabeuban.

Éppen ez a bökkenő, hogy az RB Lepipzig kiesett a BL-ből és korábban a német kupából is, így hétközi mérkőzéseken nem szerepel a kapus, Gulácsi Pétet is foglalkoztató klub. A 31 éves Orbán ugyanis játékra vágyik, s miután izomsérülés miatt lemaradt a törökök és a koszovóiak elleni felkészülési találkozókról, egyre nehezebben bírja a tétlenséget. A 42-szeres válogatott focista a hétvégén végigjátszotta a Mainz elleni bajnokit (0-0), ám a hirtelen jött szabadidejében most a „barátaival” vigasztalódott. Közösségi oldalán büszkén osztotta meg a legújabb élményeit.

„Nincs Bajnokok Ligája, nincs DFB Pokal. Akkor csak egy randit szervezek a barátaimmal”

– kommentálta a képeket Orbán, aki persze nem egy szórakozóhelyen múlatta az időt, hanem a konditeremben súlyzók társaságában.

Hiába, aki profi, az profi.