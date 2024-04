Fradi–Brassó döntőt rendeznek a hokibajnokságban

Nyitókép: Fradi.hu

Nem lesz címvédés a hazai bázisú nemzetközi jégkorongbajnokság, az Erste Liga rájátszásának elődöntőjében a Corona Brassó 6–2-re megverte a Gyergyói HK-t a hatodik meccsen, ezzel 4–2-re diadalmaskodott a legutóbbi bajnok ellen a párharcban, így elsőként jutott a döntőbe vasárnap. Aztán bő másfél órával később az is kiderült, hogy az SC Csíkszeredát egy izgalmas meccsen hosszabbításban 2–1-re legyőző Ferencváros lesz az ellenfele az erdélyieknek.

A döntőbe jutás után az FTC vezetőedzője, Fodor Szabolcs nyilatkozott, és úgy látja, fejlődik a liga, egyre jobb játékosok és egyre jobb csapatok vannak. Ezért elég nehéz bejutni a döntőbe, sőt, még a rájátszásba is.

„Én azt gondolom, egy nagyon jó csapatot sikerült most kiejtenünk. Ők egy komoly szériából, lendületből érkeztek, komoly rájátszás fordulatszámon pörögtek. Mi talán egy picit egyszerűbb első körön voltunk túl, s ilyenkor törvényszerűen kicsit rozsdásabb a gárda az újabb mérkőzés elején, de aztán mi is belelendültünk az elődöntőbe. A hatodik meccsen a Csíkszeredának az életéért kellett harcolnia. Általában az ilyen meccsek nagyon küzdősek és kevés gólosok, mint ahogy most is volt. Szerencsére sikerült egy gólt bekaparni, de utána a harmadik harmadban eléggé ránk jött az ellenfél, és ki tudott egyenlíteni. Ezt követően tudtuk tartani a döntetlent, és azt gondolom, a hirtelen halálban mi jobbak voltunk. Sokkal több helyzetünk volt, bár hamarabb is eldőlhetett volna ez a mérkőzés, de a lényeg, hogy a sok lehetőségből egyet ki tudtunk használni, aminek nagyon örülök.

Tőlünk sokan hiányoztak, a Csíkszereda meg tele van nagyon gyors és technikás játékossal, ezért még nagyobb tett, még értékesebb, hogy bejutottunk a döntőbe, pláne egy idegenbeli győzelemmel.

Rendkívül boldog vagyok, de ez maximum két napig tart, mert utána készülünk a Brassó elleni döntőre” – értékelt Fodor.

Ha az erőviszonyokat nézzük, akkor elmondhatjuk, a két legerősebb csapat jutott a fináléba, hiszen a Fradi az első, míg a Brassó a második helyen végzett az Erste Liga alapszakaszában. A negyeddöntőkben a Ferencváros 4–1-es összesítéssel búcsúztatta a DEAC-ot, míg a románok 4–2-vel a DVTK-t. Majd a két együttesnek a Csíkszeredán és a Gyergyón át vezetett az útja a fináléba. A szakemberek szerint a végső győzelemre a 31-szeres magyar bajnok Fradinak picivel több esélye van, de az sem lenne meglepetés, ha végül az erdélyiek ünnepelnének.

Az FTC–Brassó Erste Liga-döntő pénteken kezdődik a ferencvárosiak otthonában, a Tüskecsarnokban, a párharc az egyik fél negyedik győzelméig tart.