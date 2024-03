Tényleg a Manchester City az esélyes a Szoboszlaival felálló Liverpool otthonában? 5+1 érdekes statisztika

Nyitókép: Visionhaus/Getty Images

***

A fogadóirodák szerint idegenben is a bajnoki címvédő Manchester City számít esélyesebbnek a Liverpoolnál. A csúcsrangadót vasárnap – magyar idő szerint – 16 óra 45 perctől rendezik az Anfielden. Az Arsenal a szombati, Brentford elleni győzelmével (2-1 Havertz 86. percben szerzett góljával) a tabella élére állt, kérdés, hogy átmenetileg vagy a forduló végén is ott marad-e. Az ágyúsok egy ponttal előzik a Liverpoolt, kettővel a City-t. A tét tehát hatalmas a két egymáshoz közeli (50 kilométer, mint Debrecen és Nyíregyháza között) település élcsapatának összecsapásán, amely előtt sorra vettünk néhány érdekes számadatot a csapatok közös múltjából, rivalizálásából, idei szezonjából, s menedzsereik viaskodásából, amely Jürgen Klopp szerint nem is létezik...

1. Az Anfield

Bármennyire is uralja az utóbbi éveket a Manchester City, Liverpoolba nem győzni jár. Bizonyíték erre a védő, Kyle Walker megjegyzése Rio Ferdinand podcastjában:

„Soha nem nyertem ott, egyetlen csapattal sem.”

Azért a City vitte már el a pontokat az Anfieldről, igaz, története során mindössze kétszer. Legutóbb 3 éve, amikor fölényesen, 4-1-re diadalmaskodtak a Kékek, akiknél Gündogan duplázott, Sterling és Foden is betalált, míg a hazaiaktól csupán Mohamed Szalah. A Liverpool ugyanakkor 17-szer küldte haza lógó orral riválisát, hétszer lett döntetlen a végeredmény. „És a szurkolók hihetetlenek” – mondta a liverpooli tapasztalatairól Walker. Köztudott, hogy igazi oroszlánbarlang a Vörösök stadionja, amelyben a legutóbbi 29 meccsén veretlen a Liverpool (87 gólt lőtt ezeken).

2. Nem adják fel

A jelenlegi Premier League-szezon sok szempontból legjobb csapatai néznek egymással farkasszemet. Mindkettő képes kiváló, szemet gyönyörködtető játékra, s ha kell, arra is, hogy csússzon-másszon – akár a 90 percen is túl. Elég csak Darwin Nunes legutóbbi, a Nottingham ellen a 99. percben elért győztes góljára gondolni. A Liverpoolnak 6, a Citynek 2 ponttal lenne kevesebb a ráadásban szerzett találatok nélkül. s még beszédesebb, hogy az angol bajnokság hátrányból leginkább fordítani képes együtteséről van szó: Szoboszlaiék 22, Haalandék 21 pontot gyűjtöttek vesztes helyzetből talpra állva.

3. Nem tucatcserék

Egészen különleges klubrekordot döntött meg az idényben Jürgen Klopp csapata. A Liverpool cserejátékosai 11 gólt és 11 asszisztot hoztak össze, ami 11 mérkőzéssel a bajnokság vége előtt máris több, mint a 2005-2006-os mutató. Az eddigi 22 PL-meccséből egy kivétellel mindig a kezdőcsapatba jelölt Szoboszlai Dominik nem tartozott ebbe a körbe, ám sérülése után visszatérve lehet, hogy a kispadról beszállva lesz a Liverpool nyerőembere. Csütörtökön Prágában, de korábban a Ligakupában a Leicester City ellen is bizonyította: csereként is gólképes. Érdekesség, hogy két csapat novemberi, manchesteri mérkőzésén (1-1) egyet sem cserélt Pep Guardiola, a City menedzsere.

4. Gólkirályok

A bajnoki versenyfutás mellett a gólkirályi címért folytatott küzdelem szempontjából is kiemelt jelentőségű a Liverpool – Manchester City rangadó. A góllövőlistát vezető Erling Haaland az előző kiírást 36 találattal nyerte meg, jelenleg 18-nál tart. A City norvég csatára hárommal előzi meg a korábbi háromszoros győztes Mohamed Szalahot (15).

A Liverpool egyiptomi gyöngyszeme sérülés miatt közel két hónapot hagyott ki, de Szoboszlaihoz hasonlóan csereként beszállva is képes fordulatot vinni a játékba.

Szalah vagy gólt szerzett (7), vagy gólpasszt (4) a City elleni legutóbbi 10 meccséből kilencen. 11 góljával előkelő helyen áll Phil Foden, akit edzője, Guardiola az egész Premier League jelenlegi legjobbjának tart.

5. Bajnokok

Több mint egy évtizede nem nyert, de továbbra is a manchesteri klub a rekordbajnok (20) Angliában – a Manchester United. Eggyel áll mögötte a Liverpool (19), amely 30 éves böjtjét törte meg 2020-ban. Ám ha az arab befektetők pénzén látványosan feltörő Manchester City ilyen ütemben halad, hamarosan a nyomukba érhet. 9 aranyérmével már holtversenyben a negyedik az örökranglistán az újgazdag klub, amely a legutóbbi hatból öt bajnoki címet „zsebelt be”, azt az egyet épen a Liverpool kaparintotta meg. A City nyomulására jellemző: 2012 óta hétszer végzett az élen a világ legerősebb ligájában.

5+1. Utolsó tánc

Ahogy Szoboszlai Dominik korábbi játékostársával-barátjával, jelenlegi szomszédjával, Erlin Haalanddal vív presztízs csatát, úgy külön fejezetet érdemel a párharc és az egyetemes futball történetében a két menedzser rivalizálása. Jürgen Klopp és Pepp Guardiola a 30 összecsapásukra készülnek egymás ellen. A németországi Dortmund – Bayern München „bemelegítés” után Angliában a 22. ütközetük következik. Kiegyenlített a mérlegük: 8-7-re vezet a Liverpoolból távozó német. s éppen Klopp tervezett pihenője miatt egy időre – ha csak az FA Kupában nem találkoznak – ez lesz a két korszakos edző utolsó sakkjátszmája. Az egyik legfontosabb és legkülönlegesebb még akkor is, ha mindezt cáfolta Szoboszlaiék trénere.

„Nem érzem, hogy van rivalizálás.

Mindketten elég versenyképesek vagyunk, mindketten focimeccseket akarunk nyerni, mindketten meg vagyunk áldva, hogy nagyon jó játékosok vannak a csapatunkban. És nagyjából ennyi.

De ez nem rivalizálás. Korábban is mondtuk, ha a jövőben találkozunk, az tele lesz tisztelettel” – nyilatkozta a nagy meccs előtt Jürgen Klopp.

A vasárnap, 16 óra 45 perckor kezdődő Liverpool – Manchester City labdarúgó mérkőzésről élő szöveges közvetítéssel jelenkezünk itt, a Mandineren.